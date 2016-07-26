憧憬派10美仙息 獅王放榜料發威

滙│控│業│績

「獅王」滙豐控股(005)今日公布2021年度中期業績，分析預期列帳基準除稅前利潤料介乎89.9億至103.1億美元(約701億至804億港元)，按年漲1.1倍至1.39倍。股民關注該行會否恢復派發股息，其中花旗料滙控中期息每股擬派0.1美元(約0.78港元)，每手400股料獲股息312元。

瑞信料滙控上半年列帳基準稅前利潤按年升1.39倍至103.12億美元，列帳基準收入按年則跌4.9%，至254.46億美元，因市場活動減少及環球續處低息環境，但可受惠信貸損失將錄3.87億美元回撥。另外，預期中期息每股擬派0.08美元，全年派息共0.24美元。

另外，花旗料滙控上半年賺95.52億美元，按年增加1.2倍，收入料跌4.8%至254.68億美元，並錄信貸損失回撥約1.17億美元，相信期內信貸成本有改善，資本將保持強勁，截至今年6月底，普通股權一級資本比率為15.7%，較中期指引介乎14%至14.5%為高。另外預期滙控中期每股派息0.1美元。花旗又指，滙控季內分別宣布退出美國及法國兩地的零售銀行業務。兩項業務退出料分別於2022年第一季及2023年上半年完成，料退出美國零售業務將錄得1億美元稅前損失，風險加權資產影響為18億美元，但對其資本充足比影響較小。

滙控上周五收市報43.05元，升0.3%，上月累減4%，今年以來則累升5.6%。



辭任毛記 林日㬢：怕悶想轉變

毛記葵涌(1716)指，林日曦(原名徐家豪)已辭任執行董事職務，並於昨日起生效，以投放更多時間處理其個人事務，同時不再在該集團任何成員公司擔任任何職務，亦同日起生效。並確認與董事會無意見分歧。

主席姚家豪(阿Bu)、創辦人兼執行董事陸家俊(陳強)及林日曦訂立買賣協議，林日曦將以800萬元出售所持Blackpaper BVI股份，姚家豪及陸家俊在5年內不得轉售相關股份。Blackpaper BVI持有毛記葵涌約67.5%股權，為大股東，由林日曦、陸家俊及姚家豪分別持有33.33%，交易完成後，陸家俊及姚家豪分別持有50%。

毛記葵涌上周五收市報1.03元，升4%或0.04元，成交約400萬元。

另外，陸家俊及姚家豪需向林日曦承諾，於完成交易後6個月內，向林日曦指定的若干長期服務僱員轉讓675萬股股份，相關僱員亦不得在5年內出售相關股份，並需就公司所有事宜與陸家俊及姚家豪等一致行動。

林日曦昨在社交網站表示，自己的離職不涉及移民、內部權鬥及外人收購等，是個人原因「怕悶、想有新轉變」。

恒大沽恒騰 騰訊接貨

恒騰網絡(136)公布，於上周五簽定股份買賣協議，獲騰訊控股(700)以每股3.2元，向持有集團37.55%、中國恒大集團(3333)旗下的Solution Key Holdings Limited收購恒騰7%股份，總代價約20.69億元；另外獨立第三方亦以每股3.2元，收購4%股份，總代價11.82億元，即合共約32.5億元。

騰訊原持有恒騰16.9%，交易完成後持股上升至23.9%，而Solution Key持股則降至26.55%。同時Solution Key同意向恒騰提供20.7億元5年期無抵押無息股東貸款。

恒騰上周四起停牌，停牌前報3.42元，今日復牌。



新東方突取消公布季績

受內地監管政策重擊的新東方教育科技(9901)公布，鑑於近期監管動態，將取消原定於今日舉行的董事會會議及2021財政年度第四季的業績發布，以及原定於周二美國東部時間上午8時進行的相應業績公布電話會議及網絡直播。該集團指，將在未來適當的時間提供進一步更新資料，沒有披露何時公布季績。

內地早前宣布實施校外輔導業「雙減」措施封殺補課業，新東方7月累挫74%。