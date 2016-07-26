憧憬降準 股災難現 港股十月不太冷

大│市│前│瞻

港股第三季大瀉，恒生指數累跌4,252點或14.8%，至24,575點，為2020年首季後最重挫的一季。踏入10月傳統股災月，大市仍受困中國恒大集團(3333)財困及美國收水陰霾影響，同時內地限電政策影響或會浮現，令市場普遍對本月抱有戒心。不過有分析認為，大市在過去一季已累積巨額跌幅，再明顯下跌空間已有限，加上內地有下調存款準備金率(RRR)的降準憧憬，除非有「黑天鵝」，否則大部分不利因素已反映，估計本月出現股災機會低，更有可能反彈並上試二萬五。

事實上港股近年10月普遍造好，統計過去20年恒指10月表現，只有5年錄得跌市，即升市機率高達75%，包括去年及前年的10月分別錄2.8%及3.1%升幅。而2015年的第三季，恒指亦錄高達20.6%的大跌市，及後10月則明顯反彈8.7%；2011年第三季恒指亦累瀉達21.5%，10月即反彈12.9%。

短線聚焦內地上季數據

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，恒大事件除非牽涉更多內房，否則影響已不大，反而內地限電或會令第四季、即傳統汽車及手機銷售旺季銷情受影響，是今季隱憂。不過她表示，內地將陸續公布上季經濟數據，即使數據遜色，但相信市場會轉而炒成放水憧憬，因此她認為大市本月表現未必太差，預料恒指23,500點有支持，上望逾二萬五或更高。

熊麗萍又指，港股上季大瀉逾四千點，本月若要再挫，最大可能由美股冧市引爆，惟當地股市近年由資金托起，除非資金有第二個地方泊岸，否則目前仍未看到美股有大冧條件。她又補充指，在美債息抽高下，銀行股反而出現長線收集的機會，尤其看好內銀，另外指近月強勢的資源股如煤炭，以及新能源股等，仍值得看好。

港股料低開 A股續休市

港股國慶假期間美股道指微跌0.2%，港股美國預託證券(ADR)普遍走低，重磅股騰訊控股(700)ADR較港低0.8%，阿里巴巴(9988)亦走低1.3%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開153點，至24,391點。本周一至本周四內地仍為黃金周假期休市，A股及港股通本周五才復市。

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