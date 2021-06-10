Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
成交1個月低 欠推升動力 拉鋸困局 恒指6連挫
2021-06-10
#Hashtags
恒指中國飛鶴冷友斌現代牧業澳優乳業原生態牧業小米蒙牛高盛新冠肺炎疫苗
成交1個月低 欠推升動力 拉鋸困局 恒指6連挫
news-images
恒指6個交易日累挫726點或2.5%。(中新社)

觀│望│主│導

內地5月經濟數據參差，市場靜待美國將公布的通脹數據及下周聯儲局議息會議對息口取態，投資者觀望氣氛轉濃，港股全日波幅只有172點，恒生指數全日跌38點或0.1%，收28,742點，成交額進一步縮至1,163億元，為逾一個月低。恒指連跌6日，累挫726點或2.5%。北水再錄淨買額10.7億元，終止連續3日流出。

港股整體動力不大，並有逐步下降跡象，市場繼續炒股不炒市。中國飛鶴(6186)董事長冷友斌在中國企業家論壇上表示，受注射新冠肺炎疫苗影響，不少準父母半年內不能懷孕，估計奶粉銷量未來一兩年將出現斷崖式下跌，因此將在產品使用周期上進行大量科研投入和產品研發。
 

奶粉銷售料斷崖式急墜  飛鶴折翼插6.6% 
受其言論拖累，飛鶴曾插最多8.5%，低見18.84元，失守20關，午後該公司突然宣布，斥資2億美元(約15.6億港元)回購股份，反映對目前及長期的業務展望及增長充滿信心。股價跌幅收歛，收報19.24元，仍插6.6%或1.36元，港股成交額排第五，達29.5億元，為最大跌幅國企股指數成分股。

內地落實三孩政策，早前被炒起的乳業股亦現沽壓，現代牧業(1117)報1.78元，跌4.8%；澳優乳業(1717)挫3.8%，收報11.14元；原生態牧業(1431)收報0.59元，降3.3%。

不過，蒙牛乳業(2319)則漲4.9%或2.15元，收報46.25元，成交額8.37億元，為表現最好藍籌。高盛研究報告指，受惠向低端城市擴展市場及疫後對奶類產品的持續需求，蒙牛料今年整體銷售增長較原預期低單位數為佳。維持其「買入」評級，目標價52.1元。


小米擬重返手機晶片 全日挫1.6%
內地媒體報道，小米集團(1810)正重新籌備製造晶片業務，並開始招聘團隊，另正與相關晶片供應商進行授權談判，手機晶片將是其生產目標，首顆晶片會先從周邊產品晶片入手。小米跌1.6%，收27.9元，成交額30.24億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/成交1個月低-欠推升動力-拉鋸困局-恒指6連挫-271368
#Hashtags
恒指中國飛鶴冷友斌現代牧業澳優乳業原生態牧業小米蒙牛高盛新冠肺炎疫苗
Am730

東莞城軌上蓋優質項目 核心商區中軸 發展潛力優厚

二手速遞｜SSD鬆綁即沽！碧湖花園三房僅賺7%離場

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東莞城軌上蓋優質項目 核心商區中軸 發展潛力優厚
Am730
Am730
二手速遞｜SSD鬆綁即沽！碧湖花園三房僅賺7%離場
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多