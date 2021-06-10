成交1個月低 欠推升動力 拉鋸困局 恒指6連挫

觀│望│主│導

內地5月經濟數據參差，市場靜待美國將公布的通脹數據及下周聯儲局議息會議對息口取態，投資者觀望氣氛轉濃，港股全日波幅只有172點，恒生指數全日跌38點或0.1%，收28,742點，成交額進一步縮至1,163億元，為逾一個月低。恒指連跌6日，累挫726點或2.5%。北水再錄淨買額10.7億元，終止連續3日流出。

港股整體動力不大，並有逐步下降跡象，市場繼續炒股不炒市。中國飛鶴(6186)董事長冷友斌在中國企業家論壇上表示，受注射新冠肺炎疫苗影響，不少準父母半年內不能懷孕，估計奶粉銷量未來一兩年將出現斷崖式下跌，因此將在產品使用周期上進行大量科研投入和產品研發。



奶粉銷售料斷崖式急墜 飛鶴折翼插6.6%

受其言論拖累，飛鶴曾插最多8.5%，低見18.84元，失守20關，午後該公司突然宣布，斥資2億美元(約15.6億港元)回購股份，反映對目前及長期的業務展望及增長充滿信心。股價跌幅收歛，收報19.24元，仍插6.6%或1.36元，港股成交額排第五，達29.5億元，為最大跌幅國企股指數成分股。

內地落實三孩政策，早前被炒起的乳業股亦現沽壓，現代牧業(1117)報1.78元，跌4.8%；澳優乳業(1717)挫3.8%，收報11.14元；原生態牧業(1431)收報0.59元，降3.3%。

不過，蒙牛乳業(2319)則漲4.9%或2.15元，收報46.25元，成交額8.37億元，為表現最好藍籌。高盛研究報告指，受惠向低端城市擴展市場及疫後對奶類產品的持續需求，蒙牛料今年整體銷售增長較原預期低單位數為佳。維持其「買入」評級，目標價52.1元。



小米擬重返手機晶片 全日挫1.6%

內地媒體報道，小米集團(1810)正重新籌備製造晶片業務，並開始招聘團隊，另正與相關晶片供應商進行授權談判，手機晶片將是其生產目標，首顆晶片會先從周邊產品晶片入手。小米跌1.6%，收27.9元，成交額30.24億元。