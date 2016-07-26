成立小米汽車 團隊300人 小米斥百億啟動造車

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小米集團(1810)正式進軍造車業，繼今年3月宣布為智能電動汽車業務立項後，創辦人兼董事長雷軍昨在社交網站披露，「小米汽車新同學，今天開學了」。小米汽車已正式註冊，從而啟動智能汽車業務。雷軍將出任該公司法人代表，註冊資金100億元人民幣(約121.9億港元)。他早前稱未來10年將投放100億美元(約780億港元)發展相關事業。

小米昨日收市報25.2元，升0.8%或0.2元，成交約30.6億元。小米稱，小米汽車團隊現有約300人，並稱「這是小米汽車成長的第一個重要里程碑，雷總(雷軍)親自帶隊，造車項目正式開上快車道」。

小米為發展智能汽車業務作準備，上月才收購自動駕駛技術公司Deepmotion Tech Limited約71.16%股本，早前亦曾傳出有興趣入股中國恒大集團(3333)的電動車業務，但至今未有任何落實消息。而資料顯示，雷軍今年初已透露會研究造車事業，並曾造訪美國電動車商TESLA行政總裁馬斯克，並先後接觸約10間電動車商，並強調「小米汽車是最後一次重大創業，將押上人生全部的聲譽，為小米汽車而戰」。

虛行Mox開業一年 吸存款56億

虛擬銀行Mox指，去年9月22日開業以來，已吸引近16萬名客戶及接近56億元存款，並向客戶派出超過3,000萬元存款利息。另外，透過Mox Card的總消費額已接近20億元，使用量約600萬次。僅在今個夏季，Mox Card的交易量已達150萬次，當中近50%交易額為網上消費，並向客戶派出逾2,500萬元CashBack現金回贈。另外，已有超過9萬客戶申請Mox Credit，其中八成是直接獲得處理，並於自5月推出以來，批核的信用額超過30億元。