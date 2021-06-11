或接受比特幣買車 馬斯克再轉口風

加│持│推│高

特斯拉(Telsa)行政總裁馬斯克(Elon Musk，圓圖)再改口風，他周日於推特表示，營運者能確認開採比特幣(Bitcoin)使用的能源，約五成來自清潔能源，將重新允許使用比特幣進行交易。其言論即時推高比特幣，衝破40,000美元。

據Coindesk顯示，比特幣過去24小時最高見40,815美元，至晚上9時45分報40,646美元，仍升12.9%。其他虛擬貨幣亦造好，以太幣(Ethereum)漲8.3%，報2,561美元；狗狗幣(Dogecoin)增7%，報0.33174美元。

馬斯克於5月中突取消以比特幣購買其電動車方式，因稱比特幣挖礦和交易消耗太多能源，之後他又暗示已沽出比特幣，加上中美加強監管等，令比特幣上月先後失守多個關口，由高見59,454美元，跌至最低見32,623美元。

特斯拉在今年2月提交美國證監會一份申報資料中披露，該股已買入15億美元比特幣，並稱可接受比特幣作為購買電動車的交易貨幣，其後轉軚，如今再度轉口。同時他確認已出售手上10%比特幣，但將保留大部分。



油價企穩3年高

國際油價續見近3年高位，紐約期油每桶曾報71.69美元，升1.1%，倫敦布蘭特期油每桶曾報73.48美元，揚1.09%，受惠需求復甦等帶動，紐油下半年料見75美元。