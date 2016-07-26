房貸傳鬆綁 內房回勇 合生再傳洽購物管 援救奧園雅居樂

債│務│風│暴

合生創展(754)收購物業管理業務的決心未死！繼收購恒大物業(6666)股權告吹後，傳合生轉而向中國奧園(3883)及雅居樂(3383)入手，洽購兩企旗下物管公司奧園健康生活(3662)及雅生活服務(3319)股權；市場一度關注奧園及雅居樂的債務情況，據指奧園正出售資產以緩解流動性壓力，雅居樂早前已向投資者保證有足夠資金還債。同時，內地昨又傳出上月房貸大增及內房融資活動已復常，引發一眾內房股逆市爆升。

據財經智庫REDD報道，早前因收購物管業務與中國恒大集團(3333)鬧翻的合生，仍在尋找併購物業管理業務機會，並正與奧園進行初步磋商，洽購其持有的奧園健康生活的55%股權。

奧園據指下月5億美元債到期

報道指，奧園正著手處置出售約10億美元(約78億港元)資產，以緩解其流動性壓力，目標冀在本月底前交易取得進展，且本周還與私募債券持有人磋商並保證履行債務義務，而下月到期私募債務規模達5億美元。

另外，除奧園健康生活外，報道指合生亦對雅居樂旗下雅生活服務有興趣。不過有內地媒體引述雅生活知情人士指，消息不屬實。集團在上月下旬曾作自願性公告，確認與投資者溝通，並保證有足夠資金償還債務。

奧園昨收市報2.71元，升4.2%，但今季仍大瀉34.1%，奧園健康生活收3.72元，飆升9.4%，市值約27億元，倘以55%股權計，市值逾14.8億元。至於合生收報18.48元，漲1.8%，今季失33.3%；雅居樂揚2.8%，報5.96元，雅生活服務報23.45元，增0.2%，市值333億元。

融資活動傳復常 內房股普漲

內地近日亦傳出，10月份房地產貸款投放按月及按年有較大幅度回升，初步估計按月多增1,500億至2,000億元人民幣，又指金融機構對房地產企業的融資活動已基本恢復至正常狀態，亦帶動內房股造好。佳兆業(1638)飆12.3%，報1.19元，但今季仍瀉43.9%；綠城中國(3900)昨漲8%；龍光集團(3380)升6.4%，合景泰富(1813)亦升逾半成。

萬科銷售增16% 佳兆業飆44%

另外，多隻內房昨公布10月銷售數據按月回升。萬科企業(2202)銷售額419.5億元人民幣(約517億港元)，面積258.1萬方米，按月增16.2%及13.1%；按年減兩成及29.5%，首10個月銷售面積3,204.5萬方米，銷售額5,210.7億元人民幣。

佳兆業銷售額81.95億元人民幣，面積涉43.2萬方米，按月飆43.7%及41%，按年分別瀉30.5%及35%，首10個月銷售額957.44億元人民幣及面積涉558.7萬方米。

新城發展(1030)上月銷售221億元人民幣，面積涉248.99萬方米，按月分別增19.3%及升18.8%。

港股連跌7日 北水狂買泡泡瑪特

大市方面，美國聯儲局公布議息結果前夕，港股連續7個易日走低，恒生指數昨一度再挫291點，跌至24,800點關口邊，收市險守二萬五，報25,024點，挫74點或0.3%，連跌7日累計插水1,107點或4.2%。國企股指數報8,856點，失6點點或0.1%；恒生科技指數報6,273點，走軟40點或0.7%。主板成交額再稍收縮至1,198億元，大市沽空率再升至15.3%。60隻藍籌股中，38隻或63%報跌，有升幅只有17隻或28%，其餘5股沒升跌。藍籌以李寧(2331)急升6.7%最佳，報87.3元，亦貢獻恒指24點最多；相反友邦保險(1299)大跌2.4%，至86.05元，拖低恒指48點，為跌市最大推手。

北水昨又復走資！滬深港股通昨合共錄淨沽額7.67億元，當中上海走資13.46億元，深圳則吸資5.79億元。泡泡瑪特(9992)成新晉北水愛股，昨合共錄得7.25億元資金流入，為最大吸資港股，騰訊控股(700)亦只有7,919萬元資金流入；相反小米集團(1810)持續捱沽，昨淨流沽出10.4億元，藥明生物(2269)亦有2億元資金撤離。泡泡瑪特昨收報54.25元，跌2.9%，本月則累升18.1%。

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