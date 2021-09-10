手遊監管未停！嗶哩嗶哩遊戲角色急改名 荊軻慘變代號「暗匿者042」

內地繼續收緊對遊戲及直播業務的監管，內地大型網絡企業嗶哩嗶哩 （9626） （簡稱B站）熱門遊戲《Fate/Grand Order》宣布，將調整歷史人物遊戲角色名稱。例如「荊軻」被調整為「暗匿者042」；「哪吒」轉為「槍兵193」；「項羽」改成「狂戰士226」；楊貴妃變為「降臨者275」等。

截至中午12時20分，嗶哩嗶哩報581，跌3.33%。而昨晚嗶哩嗶哩在美股價，一度急跌7.1%，收報76.24美元，跌4.1%。折合較港收市價低7.69元或1.3%。

遊戲角色名稱大改 畫風同急變

除角色名稱被調整，該遊戲畫風更突然由可愛風，急轉成暗黑風。不過，公告中並未說明修改理由。然而公告到執行修改不到4個小時，內地玩家已甚為錯愕，議論紛紛。

事實上，《Fate/Grand Order》遊戲角色，已非首次被「和諧」。早前畫風較為性感的角色酒吞童子、源賴光等人物，都因衣著過於暴露，被添加衣物遮蔽的方式加工處理。

早前，中共中央辦公廳、國務院辦公廳早前聯合印發的《關於加強網絡文明建設的意見》指出，人民要加強網絡空間文化培育。深入開展網上黨史學習教育，傳播我們黨在革命、建設、改革各個歷史時期取得的偉大成就，弘揚黨和人民在奮鬥中形成的偉大精神，旗幟鮮明反對歷史虛無主義。

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