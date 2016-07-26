投資恒大巨虧 「風險自己承擔」 甘比擬19億私有華置

溢│價│四│成

華人置業(127)股價陰乾跌至6年半低位之際，大股東提私有化！上周三起停牌的華置昨公布，大股東兼行政總裁、劉鑾雄妻子陳凱韻(甘比)提出以每股4元私有化華置，較停牌前報2.9元溢價37.9%，總代價約19.08億元。集團提到，私有化是因為受新冠肺炎疫情及投資中國恒大集團(3333)令財務狀況出現重大不利變動，甘比更表示，私有化可令小股東風險轉嫁到她身上。

華置將於今日復牌。受累恒大投資損手，華置股價近月持續走弱，今年3月至8月連跌6個月，拖累全年瀉23.2%，上月低位1.98元，為2014年12月後最低。

甘比擬以其內部現金資源籌措所需現金，她目前持有華置37.91%，連同其子女合共37.08%的持股，甘比及一致行動人士持股共74.99%。私有化後，甘比將持有華置62.92%，其子女則持有37.08%。

母親鍾小娟可套現4700萬

至於涉及私有化計劃的股份總數約為4.769億股或25.01%，當中包括劉鑾雄胞弟劉鑾鴻持有的5,000萬股，料私有化套現2億元；甘比母親鍾小娟持有約1,174萬股，可套現4,697.2萬元；劉鑾雄胞妹劉玉珍持有合共約678萬股，可套現2,717.1萬元。至於公眾股東持股為21.41%。

沽恒大蝕百億 稱舉步維艱

華置表示，相信集團經營續受新冠肺炎疫情影響一段時間，而且在恒大及佳兆業(1638)擁有重大投資，但該等證券價格今年大幅下跌，令集團百上加斤，雖然長遠對核心業務仍審慎樂觀，但鑑於財務狀況出現重大不利變動，於可見將來的前景並不明朗且舉步維艱，可能會對股價產生不利，私有化建議給予股東機會以高於現行市價的價格退出。

華置目前仍持有恒大4.39%，集團指，假設今年悉數出售餘下恒大股份，以恒大上月底停牌前收市價2.95元計，預期今年底止全年於其他全面收益內，將會因先出售事項及預期出售事項而合共錄得已變現虧損約104.08億元。

作價較NAV折讓近七成

不過按華置截至6月底止中期報告，集團每股資產淨值(NAV)為12.99元，即私有化4元作價較NAV折讓高達69.2%。

甘比2016年與華置前主席劉鑾雄結婚，翌年獲大劉分配華置股份，一度躋身成為香港女首富。甘比昨回覆本報查詢時表示，目前地產及金融市場存在加息等諸多不明朗因素，令集團股價難以預測，投資者面對風險甚高，因此決定私有化，給予小股東一個沒有流動性風險下套現良機，把所有風險轉移至她本人身上。她表示，最終私有化是否落實交由小股東自行決定，她會欣然接受。

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