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投資恒大巨虧 「風險自己承擔」 甘比擬19億私有華置
1 小時前
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劉鑾雄陳凱韻甘比私有化新冠肺炎中國恒大集團鍾小娟劉鑾鴻劉玉珍佳兆業每股資產淨值NAV女首富
投資恒大巨虧 「風險自己承擔」 甘比擬19億私有華置

溢│價│四│成

華人置業(127)股價陰乾跌至6年半低位之際，大股東提私有化！上周三起停牌的華置昨公布，大股東兼行政總裁、劉鑾雄妻子陳凱韻(甘比)提出以每股4元私有化華置，較停牌前報2.9元溢價37.9%，總代價約19.08億元。集團提到，私有化是因為受新冠肺炎疫情及投資中國恒大集團(3333)令財務狀況出現重大不利變動，甘比更表示，私有化可令小股東風險轉嫁到她身上。

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甘比(左)私有化華置後，個人持股將增至62.92%；旁為劉鑾雄。(資料圖片)

華置將於今日復牌。受累恒大投資損手，華置股價近月持續走弱，今年3月至8月連跌6個月，拖累全年瀉23.2%，上月低位1.98元，為2014年12月後最低。

甘比擬以其內部現金資源籌措所需現金，她目前持有華置37.91%，連同其子女合共37.08%的持股，甘比及一致行動人士持股共74.99%。私有化後，甘比將持有華置62.92%，其子女則持有37.08%。

母親鍾小娟可套現4700萬

至於涉及私有化計劃的股份總數約為4.769億股或25.01%，當中包括劉鑾雄胞弟劉鑾鴻持有的5,000萬股，料私有化套現2億元；甘比母親鍾小娟持有約1,174萬股，可套現4,697.2萬元；劉鑾雄胞妹劉玉珍持有合共約678萬股，可套現2,717.1萬元。至於公眾股東持股為21.41%。

沽恒大蝕百億 稱舉步維艱

華置表示，相信集團經營續受新冠肺炎疫情影響一段時間，而且在恒大及佳兆業(1638)擁有重大投資，但該等證券價格今年大幅下跌，令集團百上加斤，雖然長遠對核心業務仍審慎樂觀，但鑑於財務狀況出現重大不利變動，於可見將來的前景並不明朗且舉步維艱，可能會對股價產生不利，私有化建議給予股東機會以高於現行市價的價格退出。

華置目前仍持有恒大4.39%，集團指，假設今年悉數出售餘下恒大股份，以恒大上月底停牌前收市價2.95元計，預期今年底止全年於其他全面收益內，將會因先出售事項及預期出售事項而合共錄得已變現虧損約104.08億元。

作價較NAV折讓近七成

不過按華置截至6月底止中期報告，集團每股資產淨值(NAV)為12.99元，即私有化4元作價較NAV折讓高達69.2%。

甘比2016年與華置前主席劉鑾雄結婚，翌年獲大劉分配華置股份，一度躋身成為香港女首富。甘比昨回覆本報查詢時表示，目前地產及金融市場存在加息等諸多不明朗因素，令集團股價難以預測，投資者面對風險甚高，因此決定私有化，給予小股東一個沒有流動性風險下套現良機，把所有風險轉移至她本人身上。她表示，最終私有化是否落實交由小股東自行決定，她會欣然接受。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/投資恒大巨虧-「風險自己承擔」-甘比擬19億私有華置-287682
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