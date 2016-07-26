投資收益減75% 港交所季績倒退

收│入│持│平

受到投資收益大減逾75%拖累，港交所(388)截至今年9月底第三季純利按年倒退2.9%，至32.5億元，按季則漲17.4%，符預期。而每日平均成交額及滬深港通成交新高帶動，首9個月多賺14.9%，至98.61億元，連同收入及其他收益達162.1億元齊創新高。

港交所昨日收報474.8元，跌1.5%或7元，成交約12.6億元，今年累升11.7%，本月則累減1%。

港交所上季收入及其他收益53.1億元，無增長，投資收益淨額僅1.55億元，削75.9%，折舊及攤銷3.44億元，增21.9%。首9個月收入及其他收益161億元，揚14.8%，投資收益淨額9.3億元，挫37%。行政總裁歐冠昇指，首9個月表現強勁，日均成交額創紀錄達1,803億元，滬深港通收入及其他收益漲55%，至20.94億元創新高，推高收入及溢利破頂。

對於政府計劃取消商界等多個豁免檢疫入境群組，歐冠昇指，正密切留意有關政策，相信不會威脅本港國際金融中心地位，並提醒全球經濟正逐步復甦，但仍需留意地緣政治及投資情緒波動。另外，他說正與政府研究增加人民幣產品，如「港股通」南向交易股票以人民幣計價等，而特殊目的收購公司(SPAC)諮詢本月底結束，對於市場稱門檻太高，歐冠昇強調引入SPAC是冀提供多一款高質素產品，大前提是要保障投資者利益。

高盛指港交所季績較預期佳，予「買入」評級，目標價594元，較現價有25%上升空間。花旗則稱港交所季績遜市場預期，因收入低於預期，鑑於近期市場波動和新股放緩，維持「中性」評級及目標價480元。

平保首三季少賺兩成 華夏幸福拖累

中國平安保險(2318)首三季純利816.3億元(人民幣，下同)(約1,006億港元)，按年減20.8%，主要受對華夏幸福基業相關投資資產進行減值計提等調整的影響。已賺保費收入5,755.9億元，跌2.2%，投資收益挫15.4%，至566.5億元，每股盈利4.63元。受到資本市場波動影響，第三季少賺31.2%，至236.33億元(約291億港元)，營運利潤則升7.3%，至369億元。期內對華夏幸福相關投資資產撥備則無重大變化。

平保昨報59.8港元，挫1.4%，成交11.2億港元。

投資收益減75% 港交所季績倒退