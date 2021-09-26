抽水集資｜奥園配股籌10億 李家傑斥4億入股

中國奥園(3883)指，發行逾2.69億股新股，集資最多10億元。該公司指，將配售約1.08億股新股予恒基地產(012)聯席主席李家傑旗下Successful Lotus，每股作價3.708元，涉資約4億元，佔已擴大發行股本約3.64%，作價較今日收市價3.78元折讓約2%。

另外，奧園同時向主席郭梓文配售約1.62億股新股，作價同為每股3.708元，涉資約6億元，佔已擴大發行股本約5.46%。

該股指，集資淨額約9.98億元，將用於營運資金及一般企業用途。是次引入戰略投資者，將有助拓闊股東基礎及增加股本。

另外，該股又指，截至今年6月底，擁有逾70個不同階段的城市更新項目，預計額外提供可售資源逾7,500億元人民幣，其中粵港澳大灣區佔99%。未來續擴展於大灣區城市更新項目的開發與合作，整合及發揮多方的優勢和資源。

奧園今日收市報3.78元，跌2.6%或0.1元，成交額約6,750萬元。