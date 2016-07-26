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拆骨序幕｜港交所放行 合生接手 恒大傳賤價售物管業
2 小時前
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拆骨序幕｜港交所放行 合生接手 恒大傳賤價售物管業

特│事│特│辦

中國恒大集團(3333)賣產解困有進展！恒大及旗下恒大物業(6666)昨突停牌，並發通告指待刊發涉收購合併的內幕消息；同時合生創展(754)亦暫停買賣，指有意就收購一家上市公司提出強制要約。有內地媒體引述消息指，合生擬以約200億元入主恒大物業51%，即大折讓近三成；報道又指後者上市不足1年，按例不可易手控權，因此交易已獲港交所(388)特別批准。

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恒大及旗下恒大物業昨齊齊停牌。(資料圖片)

恒大物業去年12月2日以每股8.8元上市，至今僅10個月，昨停牌前報5.12元，市值553.51億元。內地的報道本來指出今次「交易金額或涉逾400億港元」，及後更改為「給恒大物業估值超400億港元」，故以51%股權計，即交易額最少只有約204億元，相當於每股收購價約為3.7元，意味最大折讓達28%，亦較上市價插水58%。至於同系而未有停牌的恒大汽車(708)昨逆市飆29.1%。

料估值超過400億

合生停牌前報27.7元，市值603.5億元。消息公布後，合生2024年5月到期的美元債價急跌，最多曾瀉逾半成創上市低。內地媒體指早前碧桂園(2007)及萬科企業(2202)均曾洽購恒大物業，但「價格談不攏」而退出收購，而目前外界最多的疑問為合生的收購資金從何而來，而按合生公布6月底止的半年合約銷售約212.3億元人民幣，6月底止的流動現金有397.6億元，流動負債總額則約1,200億元。
恒大及合生則回應指，一切以公告為準。

朱孟依近年投資頻

今次出手執平貨的合生，在1992年香港成立，並在1998年上市，除內房外，還涉獵基建、投資、商業等多個範疇，創辦人朱孟依在《2021胡潤全球富豪榜》中以555億元人民幣身家位列全球富豪第312名，並予去年1月交棒，由女兒朱桔榕出掌集團主席。

合生自2019年12月後大舉投資，包括目前持有平安好醫生(1833)逾9%，另亦有投資滙豐控股(005)、中國移動(941)及小米集團(1810)等，去年11月公布時，分別持股約0.13%、0.08%及0.48%。

恒大早在8月中已公告有意出售旗下恒大物業及恒大汽車，同時洽售位於香港灣仔的總部中國恒大中心，及至近日更屢傳拆骨出售抵債。上月底恒大發公告出售其持有的盛京銀行(2066)17.5億股非流通內資股予盛京金控，套現約百億元，所得款項將作償還恒大對盛京銀行的相關債務。

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恒指昨一度失守二萬四。(中新社)

港股成交3個月低

大市方面，港股10月開局見紅！內地十一黃金周續休市，加上港股仍受困內地限電及美國債息走高，恒生指數低開97點後拾級向下，最多瀉667點，低見23,908點再失二萬四，收市報24,036點，仍挫539點或2.2%；國企股指數報8,521點，走低205點或2.4%；恒生科技指數瀉127點或2.1%，至5,973點。

北水閂閘下，主板成交額僅1,133億元，為逾3個月來最低。低迷成交下淡友再出動，昨沽空額達211.8億元，大市沽空率高至18.7%，當中以盈富基金(2800)19.1億元沽空稱冠，沽空率51.7%，反映大戶對沖氣氛濃。

60隻藍籌股只有9隻或15%錄得升幅，以上周放榜的新世界發展(017)升2.4%；最遜色為大跌8.5%，至115.6元的藥明生物(2269)。另外，燃氣股受關注，外電指內地能源企業為保各季供電以高價搶購天燃氣，拖累中國燃氣(384)勁瀉7.6%；華潤電力(836)亦大跌8.2%，新奧能源(2688)、昆侖能源(135)及華潤燃氣(1193)亦全數大挫超過7%。

拆骨序幕｜港交所放行 合生接手 恒大傳賤價售物管業

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/拆骨序幕｜港交所放行-合生接手-恒大傳賤價售物管業-287331
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