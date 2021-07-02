招股新政｜港交所推新股平台FINI 明年第四季推新股T+2

港交所(388)公布，落實推出全新平台FINI(Fast Interface for New Issuance)，簡化在港首次公開招股(IPO)程序。經諮詢市場並考慮相關意見及營運上需要後，先行採用「T+2」結算周期，現行為「T+5」，最快於明年第四季實施調整FINI的設計，以切合首次公開招股市場各重要持份者的要求。

港交所指，就去年11月的FINI框架諮詢文件刊發諮詢共收到49份回應，九成支持引入FINI，絕大部分回應人士同意FINI可減低市場風險、提升效率、使參與者的互動更現代化。港交所行政總裁歐冠昇表示，FINI可縮短新股定價與開始交易之間的周期，除提升市場效率，更可鞏固香港作為全球集資市場的地位。

推出FINI後，結算參與者可選擇採用壓縮預先付款模式，以改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況。經紀、股份過戶登記處、公開招股保薦人、律師、包銷商、分銷商及監管機構均可利用透過FINI這全新的數碼平台履行各自的職責，於上市啟動、認購、定價、配發、付款、監管批准及納入股份等各個流程當中相互協調。