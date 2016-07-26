持倉高位縮近一成 北水棄騰訊 本月淨沽225億

未│敢│撈│底

外圍大回吐，港股昨跟跌並一度失守牛熊線，重磅股騰訊控股(700)亦連跌3個交易日，昨再挫1.3%或7元，至542.5元，成交額107.7億元，3日累減近4%。股王股價未見起色，內地投資者亦漸失耐性，昨滬深港股通合共淨沽出33.5億元騰訊，為本月5日後最多，累計本月暫已淨沽出225.4億元，已超出上月全月160億元的淨沽額。按中央結算系統資料，滬深港股通現時的騰訊持倉約6.04億股或6.29%，較上月的高位約6.66億股或6.94%，已大縮9.3%，持倉市值亦減近610億元。

北水近日連日沽貨，滬深港股通昨合共淨流出46.94億元，當中上海佔43.52億元，深圳佔3.42億元。除騰訊外，中海油(883)亦捱沽，單日淨流出4.9億元，美團(3690)亦錄淨沽額2.6億元。美團累計本月已淨沽出86.8億元，上月全月則錄22.5億元淨買入，昨股價跌0.4%，至275.2元。

不過大行普遍對科技股未算審慎。滙豐環球研究發報告將騰訊目標價由775元，下調至750元，惟潛在升幅仍有38.2%，主要由於上季集團發布的遊戲只針對小眾玩家，因此下調今年移動遊戲收入預測6%，但重申對騰訊「買入」評級。至於野村則預料美團次季非通用合計準則的虧損為36億元人民幣，收入則升73%，至428億元人民幣，維持「買入」評級，目標價看346元，潛在升幅25.7%。

恒指兩日瀉745點 恒大未脫困

整體大市方面，新冠肺炎變種病毒重燃疫情憂慮，美股隔晚急瀉，拖累恒生指數昨一度低見27,121點，即曾挫368點，失守俗稱牛熊分界線的250天線(27,169點)，收市報27,259點，跌230點或0.8%，再重返牛熊線，兩日跌745點。恒指對上一次失守牛熊線，在本月9日，惟指數亦短線見底，當時在6日內一度由低位反彈逾千三點。科技股指數連跌四個交易日，今日收報7,337點，走低94點或1.3%，四日累跌4.3%。大市主板成交額1,395億元。

再陷債務恐慌的中國恒大集團(3333)未止瀉，昨再跌10.2%，至7.37元，兩日失約25%市值，成交額19.9億元，為第七大活躍股份；同系的恒大汽車(708)亦大挫11.2%，有大行指恒大的特別息計劃或涉及分派恒大汽車。至於周一發盈喜的恒大物業(6666)則逆市揚0.2%，恒騰網絡(136)反彈1.7%。內地湖南邵陽市住建局昨公布恢復恒大旗下恒大華府及恒大未來城項目預售許可、網簽備案、預售資金撥付，當局指項目今年1至7月的1.28億元未進入監管帳戶商品房銷售收入，已歸集到指定監管帳戶。

比特幣一個月兩失三萬美元關

股市失威，虛擬貨幣亦未見有運行。美國財長耶倫敦促美國金融監管機構，加快研究監管和美元等官方貨幣掛鈎的「穩定幣」(stablecoin)的新規則，美國總統金融市場工作組亦將於未來數月提出監管建議。比特幣(Bitcoin)昨再失守30,000美元關口，為6月22日以來首次。截至本港時間昨晚9時，據Coindesk數據，比特幣過去24小時最低報29,306美元，及後報29,701美元，挫約3%。較今年歷史高位約64,829美元計，累跌55%或3.5萬美元。以太幣(Ethereum)報1,756美元，瀉2.8%，狗狗幣(Dogecoin)報0.162802美元，挫5%。

耶倫與總統金融市場工作小組舉行會議，與會者討論了「穩定幣」的快速增長、作為支付手段的潛在用途，以及對最終用戶、金融體系和國家安全的潛在風險。穩定幣是一種與穩定資產掛鈎的數字貨幣，較一般虛擬貨幣波動性更低。早前聯儲局主席鮑威爾指，穩定幣增長非常快，但缺乏適當監管將成為市場隱憂。目前三大穩定幣，即泰達幣(Tether)、USD Coin及Binance USD總價值約1,000億美元(約7,800億港元)，較一年前約110億美元，飆升約8倍。



藥明大股東又抽水 今年袋315億

剛於上周發盈利預喜的藥明生物(2269)，其大股東WuXi Biologics Holdings Ltd再大手配售7,800萬股舊股，每股配售價介乎128至130元，套現99.8億至101.4億元，作價較昨收市價138元折讓5.8%至7.2%，該批股份佔已發行股本約1.8%。摩根士丹利為是次的獨家配售代理，並設6個月禁售期。藥明生物股價持續創新高，上月曾破頂高見148元，昨收報138元，跌1.2%，成交14.1億元，今年以來累升34%。

WuXi Biologics今年已第三次減持藥明生物，分別在1月初，以每股96.5元，出售1.02億股，以及在4月底以每股107元，減持1.08億股，合共套現近214億元，連同今次合共抽水逾315億元。另外，該股曾於2月配售1.18億股，每股112元，集資約132億元。