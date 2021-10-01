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政府據報擬全面規劃新界北建40萬至50萬住宅　本港地產股靠穩
3 小時前
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施政報告新界北用地住宅單位公屋洪水橋新世界恒地新鴻基信置長和
政府據報擬全面規劃新界北建40萬至50萬住宅　本港地產股靠穩
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據報政府擬全面規劃新界北，建40至50萬住宅。（資料圖片）

特首林鄭月娥將於周三發表任內最後一份《施政報告》，土地問題料成焦點。《星島日報》報道，政府擬改變傳統以數個新發展區進行的規劃布局，改為以整體方式全面規劃新界北用地，調整後整體發展範圍可達8100公頃，料潛在住宅單位供應量可達約40萬至50萬伙，以興建公營房屋為主導，可供新增居住的人口，將由目前逾60萬人，增加至超過100萬人。

本港地產股的股價靠穩，截至下午1時05分，長和（001）跌0.67%，報51.6元；新世界 （017） 升1.89%，報32.45元；信置 （083） 升1.72%，報10.66元；恒地 （012） 升1.17%，報30.2元；新鴻基地產 （016） 跌0.26%，報97.15元。

新界北工商業用地或將改為住宅用地

報道指，新界北附近一帶的農地、棕地、溫地、綠化地帶，以及祖堂地等，均可進行研究，以提升區內發展潛力，為基層市民提供更多公營房屋單位。部份原來規劃作工商業用途的新界北用地，將改為住宅用地，且地積比率將會提高。

以洪水橋新發展區為例，地積比率有潛力可提高至6倍水平，同時發展範圍可擴展至流浮山一帶用地，以增加住宅供應數量。

料重新打造區內交通基建設施

另外，政府將重新打造區內交通基建設施，包括興建北環線。同時，在洪水橋興建鐵路系統接駁深圳前海，建成後洪水橋在十分鐘內可直通前海，料日後將可吸納相關創科及金融專才遷入居住。故新發展區的公私營房屋比例，將維持51比49，私營房屋比例較其他新發展區為多。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/據報政府擬全面規劃新界北建40至50萬住宅　本港地產股靠穩-287222
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