政府據報擬全面規劃新界北建40萬至50萬住宅 本港地產股靠穩

特首林鄭月娥將於周三發表任內最後一份《施政報告》，土地問題料成焦點。《星島日報》報道，政府擬改變傳統以數個新發展區進行的規劃布局，改為以整體方式全面規劃新界北用地，調整後整體發展範圍可達8100公頃，料潛在住宅單位供應量可達約40萬至50萬伙，以興建公營房屋為主導，可供新增居住的人口，將由目前逾60萬人，增加至超過100萬人。

本港地產股的股價靠穩，截至下午1時05分，長和（001）跌0.67%，報51.6元；新世界 （017） 升1.89%，報32.45元；信置 （083） 升1.72%，報10.66元；恒地 （012） 升1.17%，報30.2元；新鴻基地產 （016） 跌0.26%，報97.15元。

新界北工商業用地或將改為住宅用地

報道指，新界北附近一帶的農地、棕地、溫地、綠化地帶，以及祖堂地等，均可進行研究，以提升區內發展潛力，為基層市民提供更多公營房屋單位。部份原來規劃作工商業用途的新界北用地，將改為住宅用地，且地積比率將會提高。

以洪水橋新發展區為例，地積比率有潛力可提高至6倍水平，同時發展範圍可擴展至流浮山一帶用地，以增加住宅供應數量。

料重新打造區內交通基建設施

另外，政府將重新打造區內交通基建設施，包括興建北環線。同時，在洪水橋興建鐵路系統接駁深圳前海，建成後洪水橋在十分鐘內可直通前海，料日後將可吸納相關創科及金融專才遷入居住。故新發展區的公私營房屋比例，將維持51比49，私營房屋比例較其他新發展區為多。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)