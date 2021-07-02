Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
擬用於收購仁孚中國 中升配股籌30億 高瓴接貨
2 小時前
#Hashtags
中升集團高瓴資本仁孚中國葉尚志平治光銀國際艾美疫苖廣州白雲山醫藥廣州醫藥康聖環球基因歸創通橋
擬用於收購仁孚中國 中升配股籌30億 高瓴接貨
news-images
中升上周斥逾百億元收購於內地經營平治汽車經銷業務的仁孚中國。(資料圖片)
 news-images
圓圖為中升主席黃毅。(資料圖片)

折│讓│抽│水

剛於上周斥資101.4億元收購怡和集團旗下仁孚中國全部股權的中升集團(881)，即獲高瓴資本青睞，後者擬斥資約30億元認購中升發行的新股。

中升將以每股63.3964元配售4,725.3萬股予高瓴，佔已擴大後發行股本約2%，作價較上周五收報69.65元折讓約9%。集資將用於一般企業用途，部分或作結付收購應付代價。

怡和上周將仁孚中國全部股權售予中升，仁孚中國主要以仁孚品牌於內地經營平治汽車經銷業務，總代價13億美元(約101.4億港元)，其中9億美元以現金支付，餘額中升將發行新股支付。按每股63.3964元，發行約4,897.5萬股，佔擴大後已發行股份約2.07%。交易完成後，怡和持有的中升股權將增至21.25%，強化其第二大股東地位。

高瓴持有不少港股，如醫療相關股份包括諾誠健華(9969)、百濟神州(6160)；零售股滔搏國際(6110)及藍月亮(6993)，以及金斯瑞生物(1548)等，相關股份今年以來個別發展，升幅最勁為金斯瑞暫漲約2倍，最差為呷哺呷哺(520)累瀉56%。


權重股欠佳 港股未來壓力明顯
踏入下半年，港股7月開局即大跌517點，因內地加強對互聯網電商平台監管，觸發科技股下挫。第一上海首席策略師葉尚志表示，半年結剛剛過去，資金布置仍較審慎，未來要視乎經濟數據表現。他解釋，早前是新舊經濟股輪流炒，但近期新經濟股面臨壓力較大，內地加強對互聯網平台規管，罰款將增加；另方面，傳統經濟股未能撐起大市，如銀行及保險股，整體權重股表現欠佳，港股未來壓力會較明顯。


光銀國際料恒指於28900至30000點波動
不過，光銀國際研究報告指，新冠肺炎疫情防控表現較好，經濟復甦勢頭較其他地區強勁，對中港股市形成正向支撐，預計續跑贏區內其他市場。進入三季度，強勁的經濟復甦將續帶動資產收益率上升，港股有望跑贏其他市場，特別是對宏觀經濟走勢敏感的傳統價值板塊，如大灣區金融、香港房地產、材料及油氣板塊。部分新經濟板塊，如半導體、高科技軟硬體設備、大數據等，將持續受益於5G網路建設的快速發展。同時，內地希望向內需主導型經濟轉型，因此移動通訊、運動服飾、啤酒等行業料將保持強勁增長。撇除不確定因素後，料第三季恒生指數將在28,900點至30,000點之間波動，對應市盈率13.5倍至14倍。


艾美疫苗擬來港招股 集資78億
新股上市陸續有來，再有生物科技公司來港招股，消息指，內地第二大疫苗製造企業艾美疫苗股份已提交主板上市申請，最快年內上市，目標集資約62.4億元至78億元。據初步文件顯示，艾美疫苗為內地第二大疫苗製造企業，去年收入達16.38億元人民幣，並獲約6,000萬劑疫苗批簽發量。

news-images
廣州藥業擬來港上市，圖為其網站。

白雲山分拆廣州醫藥上市獲批
廣州白雲山醫藥(874)公布，分拆廣州醫藥境外上市的計劃獲中證監核准，擬發行約9.39億股於港主板上市。廣州醫藥為一體化醫藥分銷商，從事醫藥產品分銷及零售，向醫藥行業價值鏈上下游提供供應鏈服務，覆蓋全國31個省份的分銷網路。控股股東為白雲山，持有72.74%的股份，白雲山的控股股東，是廣州市國資委。據初步文件顯示，2018年、2019年和2020年三個財政年度，收入分別為366.64億元人民幣、426.26億元人民幣和435.42億元人民幣，淨利潤分別為2.73億元人民幣、3.96億元人民及4.24億元人民幣。

市場現有13隻新股同期招股，其中包括獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因(9960)，據報孖展認購反應熱烈，綜合券商數據，截至上周五孖展約349億元，較集資額2.2億元，超購約157倍。該股發售2.26億股，招股價介乎8.6元至9.78元，每手500股入場費4,939.3元，最高集資22.14億元，周三截止認購，7月16日掛牌。


歸創通橋今掛牌 暗盤升三成
另外，今日掛牌的歸創通橋(2190)，其暗盤價收升三成。根據輝立交易平台顯示，暗盤收報55.6元，較定價42.7元，高30.2%或12.9元，每手500股帳面料賺6,450元。另外，領悅服務(2165)及優趣匯(2177)今日中午截止認購。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/擬用於收購仁孚中國-中升配股籌30億-高瓴接貨-274438
#Hashtags
中升集團高瓴資本仁孚中國葉尚志平治光銀國際艾美疫苖廣州白雲山醫藥廣州醫藥康聖環球基因歸創通橋
Am730

二手速遞｜元朗兩房450萬有找！近大型商場及港鐵站

二手速遞｜屯馬綫屋苑兩房受捧！馬鞍山業主反價賣樓

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
二手速遞｜元朗兩房450萬有找！近大型商場及港鐵站
Am730
Am730
二手速遞｜屯馬綫屋苑兩房受捧！馬鞍山業主反價賣樓
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多