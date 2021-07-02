擬用於收購仁孚中國 中升配股籌30億 高瓴接貨

折│讓│抽│水

剛於上周斥資101.4億元收購怡和集團旗下仁孚中國全部股權的中升集團(881)，即獲高瓴資本青睞，後者擬斥資約30億元認購中升發行的新股。

中升將以每股63.3964元配售4,725.3萬股予高瓴，佔已擴大後發行股本約2%，作價較上周五收報69.65元折讓約9%。集資將用於一般企業用途，部分或作結付收購應付代價。

怡和上周將仁孚中國全部股權售予中升，仁孚中國主要以仁孚品牌於內地經營平治汽車經銷業務，總代價13億美元(約101.4億港元)，其中9億美元以現金支付，餘額中升將發行新股支付。按每股63.3964元，發行約4,897.5萬股，佔擴大後已發行股份約2.07%。交易完成後，怡和持有的中升股權將增至21.25%，強化其第二大股東地位。

高瓴持有不少港股，如醫療相關股份包括諾誠健華(9969)、百濟神州(6160)；零售股滔搏國際(6110)及藍月亮(6993)，以及金斯瑞生物(1548)等，相關股份今年以來個別發展，升幅最勁為金斯瑞暫漲約2倍，最差為呷哺呷哺(520)累瀉56%。



權重股欠佳 港股未來壓力明顯

踏入下半年，港股7月開局即大跌517點，因內地加強對互聯網電商平台監管，觸發科技股下挫。第一上海首席策略師葉尚志表示，半年結剛剛過去，資金布置仍較審慎，未來要視乎經濟數據表現。他解釋，早前是新舊經濟股輪流炒，但近期新經濟股面臨壓力較大，內地加強對互聯網平台規管，罰款將增加；另方面，傳統經濟股未能撐起大市，如銀行及保險股，整體權重股表現欠佳，港股未來壓力會較明顯。



光銀國際料恒指於28900至30000點波動

不過，光銀國際研究報告指，新冠肺炎疫情防控表現較好，經濟復甦勢頭較其他地區強勁，對中港股市形成正向支撐，預計續跑贏區內其他市場。進入三季度，強勁的經濟復甦將續帶動資產收益率上升，港股有望跑贏其他市場，特別是對宏觀經濟走勢敏感的傳統價值板塊，如大灣區金融、香港房地產、材料及油氣板塊。部分新經濟板塊，如半導體、高科技軟硬體設備、大數據等，將持續受益於5G網路建設的快速發展。同時，內地希望向內需主導型經濟轉型，因此移動通訊、運動服飾、啤酒等行業料將保持強勁增長。撇除不確定因素後，料第三季恒生指數將在28,900點至30,000點之間波動，對應市盈率13.5倍至14倍。



艾美疫苗擬來港招股 集資78億

新股上市陸續有來，再有生物科技公司來港招股，消息指，內地第二大疫苗製造企業艾美疫苗股份已提交主板上市申請，最快年內上市，目標集資約62.4億元至78億元。據初步文件顯示，艾美疫苗為內地第二大疫苗製造企業，去年收入達16.38億元人民幣，並獲約6,000萬劑疫苗批簽發量。

白雲山分拆廣州醫藥上市獲批

廣州白雲山醫藥(874)公布，分拆廣州醫藥境外上市的計劃獲中證監核准，擬發行約9.39億股於港主板上市。廣州醫藥為一體化醫藥分銷商，從事醫藥產品分銷及零售，向醫藥行業價值鏈上下游提供供應鏈服務，覆蓋全國31個省份的分銷網路。控股股東為白雲山，持有72.74%的股份，白雲山的控股股東，是廣州市國資委。據初步文件顯示，2018年、2019年和2020年三個財政年度，收入分別為366.64億元人民幣、426.26億元人民幣和435.42億元人民幣，淨利潤分別為2.73億元人民幣、3.96億元人民及4.24億元人民幣。

市場現有13隻新股同期招股，其中包括獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因(9960)，據報孖展認購反應熱烈，綜合券商數據，截至上周五孖展約349億元，較集資額2.2億元，超購約157倍。該股發售2.26億股，招股價介乎8.6元至9.78元，每手500股入場費4,939.3元，最高集資22.14億元，周三截止認購，7月16日掛牌。



歸創通橋今掛牌 暗盤升三成

另外，今日掛牌的歸創通橋(2190)，其暗盤價收升三成。根據輝立交易平台顯示，暗盤收報55.6元，較定價42.7元，高30.2%或12.9元，每手500股帳面料賺6,450元。另外，領悅服務(2165)及優趣匯(2177)今日中午截止認購。