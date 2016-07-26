收水恐慌推冧港股 科指再破底 騰訊重啓回購

美國聯儲局公布的上月會議紀錄，顯示曾討論今年開始減少買債，並獲多數儲局官員認為可能合適，引發市場憂慮儲局短期內會收水。港股昨應聲走低，恒生指數一度瀉684點，收市報25,316點，走低550點或2.1%，再跌至本月低；科企仍未擺脫監管低氣壓，恒生科技指數跌至6千關邊，昨收報6,044點，大挫182點或2.9%，再創指數推出以來新低。不過今季已累瀉近28%的騰訊控股(700)昨突然出手回購，為2019年10月後近兩年來首次，托價味濃。



股王近7700萬托市 近兩年首次

騰訊雖然交出勝預期業績，不過股價昨早段曾升3.3%後即持續向下翻滾，收市倒跌3.4%或15元，至421.2元，創逾一年低，成交額220.6億元。聯交所資料披露，騰訊昨在場內以每股419.4元至435.2元，回購18萬股，涉資7,696.5萬元。騰訊近年回購較罕見，上一次要數2019年8月底至2019年10月中，累計出手近11.3億元掃貨，惟股價只在首半個月見短暫承托；再上一次為2018年9月至10月，共斥約8.9億元回購，期間亦未見股價有明顯支持。

高盛昨發報告指，騰訊季績符預期，但下調其2021至2023年數入預測1%至2%，純利亦降3%至9%，以反映遊戲及社交媒體收入下降，目標價亦由759元降至755元，維持「買入」評級。

昨大市整體下跌股份逾1,300隻，上升只有約400隻，跌市下大市成交額再增加，至1,649億元。科網股續成跌市重災區，阿里巴巴(9988)連跌7日，昨瀉5.5%，7日累跌近16%，跌至上市後低；快手(1024)亦狂挫7.1%，累跌7日共失22.6%，再創上市後新低，其餘破底科網巨頭還有百度(9888)及網易(9999)，昨分別大跌2.4%及2.7%。

另外在國家主席習近平倡議「共同富裕」下，內地有學者亦提出適時開徵房產稅等，引發內房亦大瀉，世茂集團(813)狂跌近7%，融創中國(1918)亦走低5.7%，碧桂園(2007)及綠城中國(3900)亦分別走低4.9%及4.5%。



北水跟沽 港股通淨流走39億

港股再現跌勢，內地投資者亦同時再出手沽貨。滬深港股通昨合共淨流出39.3億元，騰訊及美團(3690)再成套現目標，前者淨流走26.56億元，後者亦淨沽出17.4億元，另外港交所(388)亦淨沽出逾5億元。