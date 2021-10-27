數智節點推出 BSN 區塊鏈服務 料數據將放中國內地

中國雖然限制加密貨幣交易，但卻大力推動區塊鏈技術。數智節點（dXn）日前發佈區塊鏈服務網絡 （BSN）於港澳地區的區塊鏈服務門戶網站 (digixnode.io) ，其將會接通內地及全球的區塊鏈基礎設施。

BSN聯盟成員包括國家信息中心、中移動等機構

dXn聯合創始人黃傑祥表示，使用區塊鏈網站，可令用家大幅節省時間丶金錢和精力，令他們在安全可信情況下，進行跨境數碼交易。

據了解，BSN聯盟成員包括國家信息中心、中國移動、中國銀聯和紅棗科技，並於全球擁有136個城市節點，當中有6個在海外，包括新加坡。

BSN與網站不會共享資訊 惟預期數據放內地

當被問及現時內地政府提倡區塊鏈，但不准炒幣，更不准發幣，會否擔心相關監管風險。紅棗科技副總裁Tim Bailey則表示不擔心，並指監管反而會為投資者帶來信心。

而對於用戶最關心的私隱問題上，Algorand基金會首席執行官兼董事李凱翔稱，BSN與網站不會共享資訊，每一個區塊鏈上只會有交易數據，當中並沒有個人身份資料，但預期資料放於內地。