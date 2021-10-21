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數碼港推「拍住上」計劃　促成逾90組金融機構與初創合作
1 小時前
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數碼港財經事務及庫務局拍住上陳思源初創創投數碼港創業投資論壇
數碼港推「拍住上」計劃　促成逾90組金融機構與初創合作
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數碼港推「拍住上」計劃　促成逾90組金融機構與初創合作。

即使本港受疫情影響，本港創投市場仍有見增長，甚至屢創融資紀錄。單於2021年，本港於兩個月內共產生了3隻獨角獸，反映投資對市場現抱有信心。而財經事務及庫務局亦在今年初，委託數碼港推出的「拍住上」計劃，促成了逾90組金融機構與FinTech初創公司合作。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，參與「拍住上」計劃的概念驗證測試項目構思獨特，同時切實針對金融機構運作，以及市場拓展的需要。數碼港期望透過於下周一舉辦的「數碼港創業投資論壇」，將這些成功案例與業界分享，激發更多金融創新，拆解金融業科技應用的最新趨勢和機遇。

95宗初創融資達成　按年升66%

事實上，數碼港不時與初創公司合作。在去年第三季至今年第二季，總共有95宗初創融資達成，按年升66%。其金額則按年飆升143％達56億元，而相關融資金額整體達187億元。而於今年首兩季，數碼港新增遊戲公司Animoca Brands一家獨角獸，而以往獨角獸Klook及GogoX合共融資亦超過20億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/數碼港推「拍住上」計劃　促成逾90組金融機構與初創合作-290183
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