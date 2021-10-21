數碼港推「拍住上」計劃 促成逾90組金融機構與初創合作

即使本港受疫情影響，本港創投市場仍有見增長，甚至屢創融資紀錄。單於2021年，本港於兩個月內共產生了3隻獨角獸，反映投資對市場現抱有信心。而財經事務及庫務局亦在今年初，委託數碼港推出的「拍住上」計劃，促成了逾90組金融機構與FinTech初創公司合作。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，參與「拍住上」計劃的概念驗證測試項目構思獨特，同時切實針對金融機構運作，以及市場拓展的需要。數碼港期望透過於下周一舉辦的「數碼港創業投資論壇」，將這些成功案例與業界分享，激發更多金融創新，拆解金融業科技應用的最新趨勢和機遇。

95宗初創融資達成 按年升66%

事實上，數碼港不時與初創公司合作。在去年第三季至今年第二季，總共有95宗初創融資達成，按年升66%。其金額則按年飆升143％達56億元，而相關融資金額整體達187億元。而於今年首兩季，數碼港新增遊戲公司Animoca Brands一家獨角獸，而以往獨角獸Klook及GogoX合共融資亦超過20億元。