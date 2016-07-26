新世界瀉4% 市值蒸發逾39億

震│撼│市│場

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III，因發現其中部分位於第1座及第8座的牆身底座混凝土於強度測試中未達獲批設計的要求，決定拆卸重建及為買家提供補償方案等，事件亦為市場帶來震撼，消息拖累新世界午後急瀉，最低曾報38.05元，瀉逾4.7%，收市仍挫3.9%或1.55元，報38.4元，成交逾3億元，市值單日蒸發逾39億元。

至於港鐵收報44.1元，逆市升0.3%或0.15元，成交約2.4億元。

有分析員指，是次事件十分罕見，或影響樓盤印象，但新世界同時提出「補救」方案，現視乎市場接受程度，股價曾低見約38元或大致反映有關消息。另市場人士指，一個新盤項目毛利率約兩成，而今次涉事僅第1座及第8座及興建底層時便發現問題，相信情況可控，料對股價影響不大。

新世界去年10月推出柏傲莊一期及二期，至今年6月推售三期，據悉，截至今年6月27日，第一至第三期共售出3,023伙，共套現372億元。



周末一手逾500伙開賣 維港1號超額9倍

一手市場方面，本周末繼續熱鬧，周末涉逾500伙開售，包括中國海外(688)啟德維港1號明日次輪發售286伙，昨截止認購登記，市傳累收近2,800票，超額近9倍。

由會德豐地產及信和置業(083)等合作發展的長沙灣維港滙I將於周日發售109伙，同時推34伙招標。項目早前推出5號價單，涉65伙，實用面積448至789方呎，折實售價由1,075.11萬元起，折實呎價由23,398元起，折實平均呎價26,552元。



屯門帝御．嵐天折實價469萬起

香港小輪(050)和帝國集團發展的屯門帝御．嵐天將於周日(11日)開賣74伙，實用面積279至361方呎，折實售價由468.74萬至655.65萬元，折實呎價14,594元至19,899元，折實平均呎價16,128元。項目日前加推第8號價單涉36伙並更新多張價單。36伙全屬一房間隔，實用面積由279至361方呎，折實售價由482.57萬元起，折實呎價14,594元起，折實平均呎價16,366元。

恆大．珺瓏灣推16伙三房招標

中國恒大(3333)屯門恆大．珺瓏灣將於下周一(12日)起以招標形式首度推出16伙三房單位，部分更享有海景。發展商稱，屆時有望創項目成交價新高。首度推出的三房單位均位處項目第一期，屬三房套連儲物室間隔，實用面積790至798方呎，向南擁開揚景觀，中層或以上單位可享黃金海岸一帶以至遊艇會海景。