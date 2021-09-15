新世界與中國太平成戰略合作夥伴 共同拓展大灣區4大業務

新世界發展 （017） 宣佈，9月15日與中國太平保險 （966） 簽署戰略合作協議，建立戰略合作夥伴關係，其中粵港澳大灣區為兩大集團共同的戰略焦點，未來將結合及利用兩大集團的資源，全面開拓大灣區醫養健康、投資、保險及高端客戶服務四大策略業務。

新世界指出，隨市民對高質素醫養健康需求持續穩定增長，新世界將發揮旗下港怡醫院及仁山醫療等優質醫療康養服務優勢，同時結合K11 MUSEA、包括香港瑰麗酒店在內的8間高端酒店等資源，提升中國太平客戶赴港旅遊綜合體驗。

新世界與中國太平合作可產生協同效應

雙方戰略合作亦會以中國太平在大灣區的大型綜合性醫養社區、海南醫療旅遊項目佈局，以及新世界的香港醫養服務等為基礎，為雙方客戶提供醫療旅遊體驗及健康醫療服務方案。

新世界與中國太平將分享優質投資項目及機遇，共同發展香港及內地位處核心地區的綜合商業項目、創新科技、醫療健康、資產管理及基礎設施等業務，在既有資產投資及新投資項目等方面進行合作，建立多元化的投資合作關係。

同時，在保險、教育及醫療等產業的經驗及客戶網路，亦可產生協同效應，共同為彼此客戶提供親子娛樂、教育及醫療等相關保險產品及服務。中國太平與新世界發展旗下富通保險將優勢互補，為雙方境內外的客戶及項目，提供保險方案及一籃子風險保障服務。