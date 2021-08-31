新交易所｜中證監：北京交易所主要服務創新中小企

國家主席習近平表示，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，擬設立北京證券交易所，中國證監會在官方微博指，有關建議是資本市場更好支援中小企業發展壯大的內在需要，是落實國家創新驅動發展戰略的必然要求，是新形勢下全面深化資本市場改革的重要舉措。將進一步深化新三板改革，以現有的新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，進一步提升服務中小企業的能力，打造服務創新型中小企業主陣地。

而新三板自2013年正式運營以來，通過不斷改革探索，已發展成為資本市場服務中小企業的重要平台。證監會於2019年以來推出設立精選層、建立公開發行制度、引入連續競價和轉板機制等一系列改革舉措，激發市場活力並取得積極成效。精選層設立一年多來，總體運行平穩，各項制度創新初步經受住了市場考驗，吸引一批「小而美」優質中小企業掛牌交易，為進一步深化改革、設立證券交易所打下了堅實的企業、市場和制度基礎。

中證監又指，北京證券交易所將服務創新型中小企業的市場定位，尊重創新型中小企業發展規律和成長階段，提升制度包容性和精准性。將處理好「兩個關係」，一是北京證券交易所與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，發揮好轉板上市功能。二是北京證券交易所與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，維護市場結構平衡。

另外，實現「三個目標」，一是構建一套契合創新型中小企業特點的涵蓋發行上市、交易、退市、持續監管、投資者適當性管理等基礎制度安排，補足多層次資本市場發展普惠金融的短板。二是暢通北京證券交易所在多層次資本市場的紐帶作用，形成相互補充、相互促進的中小企業直接融資成長路徑。三是培育一批專精特新中小企業，形成創新創業熱情高漲、合格投資者踴躍參與、中介機構歸位盡責的良性市場生態。