新冠醫藥股全線急挫 開拓藥業一度跌逾23% 華爾街分析師：看好新冠口服藥

港股今早多隻新冠疫苗概念股，股價全線下挫。截至上午11時05分，開拓藥業（9939）跌20.1%，報41.75元，其開市更曾一度挫逾23%；康希諾生物（6185）插水22.3%，報213.6元；復星醫藥（2196）跌17.35%，報33.1元；藥明生物（2269）跌6.16%，報118.7元；再鼎醫藥（9688）跌5.54%，報792.5元。

事緣，美國默沙東藥廠周五稱，公司治療新冠肺炎的口服藥物「molnupiravir 」，有效將住院和死亡風險降低了50%，並將會在未來幾周內，尋求向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。消息一出，上周五美股疫苗股集體重挫。

分析師：口服藥將改變疫情格局

美國華爾街Evercore ISI分析師Umer Raffat稱，該藥對於新冠疫情來說，會改變遊戲規則，並稱其臨床數據「真的很好」。他預計，口服藥將在對抗新冠方面取得重大進展，因其易用性和規模生產能力而將改變疫情格局。

巴克萊分析師Carter Gould預計，該藥將直接獲得FDA的緊急使用授權。