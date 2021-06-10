新股登場｜一手中籤率 科濟5% 優然牧業80%

科濟藥業(2171)公布以32.8元招股上限定價，集資淨額29.4億元。香港公開發售部分接獲逾36.5萬份申請，合共認購約41.17億股，超額認購433倍。一手500股中籤率為5%，認購70手才穩中一手。

由於超額認購超過100倍，經重新分配後，公開發售部分增至4,737萬股，佔全球發售的50%。國際配售部份亦超額7.2倍，有106名承配人。

科濟藥業專注治療血液惡性腫瘤及實體瘤的CAR-T細胞療法，並已開發升級版靶向B細胞成熟抗原（「BCMA」）的CAR-T產品CT053，為唯一核心候選產品。在中國及美國擁有業務，屬未有盈利的生物科技公司。

內地乳業龍頭伊利有持股的中國優然牧業(9858)以每股6.98元定價，屬招股價下限，集資淨額約32.38億元。原招股價介乎6.98至8.66元。該股公開發售獲逾2.8萬份申請，超額認購2.73倍；國際配售部超購約2.88倍。一手10,00股，中籤率80%，認購3手穩獲一手。

兩隻股份均於明日掛牌。