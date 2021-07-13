新股登場｜三企明登場 邊隻最熱一文睇晒！

三新明日掛牌！醫脈通科技(2192)公布以上限每股發售價27.2元，集資淨額約40億元，公開發售獲約62.7萬份申請，超購591.4倍，國際配售則超購30.2倍；認購一手500股者有約36.7萬人，中籤率5%，認購4.5萬股或90手穩獲一手。

另外，德信服務集團(2215)每股發售價3.06元，較招股價上限低11%，集資淨額6.974億元，公開發售接獲21,154萬份申請，超購約2倍，國際配售則超購0.3倍；有約1.27萬人認購一手1,000股，中籤率75%，認購兩手即穩獲一手，認購六手穩獲兩手。德信今早曾發通告指，由於需要更多時間落實招股章程公告及獲取監管當局批准，故上市時間表將會延期，但午後突公布分派結果，並按原計劃明日上市。

百得利控股(6909)公布以中位數每股售價4.4元定價，集資淨額約6.3億元，公開發售接獲逾7萬份申請，超購42.9倍；每手1,000股有約4.53萬份申請，中籤率18%，認購20手或2萬股穩獲一手。