新股登場｜中駿商管明招股 集資23億

中駿集團(1966)分拆旗下物業管理業務，中駿商管智慧服務(606)明日(21日)招股，計劃發行5億股，其中香港公開發售佔一成或5,000萬股。招股價介乎3.7元至4.6元，集資最多23億元，每手1,000股入場費約4,646元。

集資額約50%用於戰略收購及投資其他物業管理公司及服務提供商；25%投資科技以改善服務質量及提高營運效率等。

中駿商管將引入四名基石投資者合共認購5.43億元股份，包括安踏體育(2020)副主席兼執行董事丁世家的家族信託、恒安國際(1044)執行董事許清流、九牧王投資部主管林婉瑩及TX Capital，設有6個月禁售期。

截至去年底，中駿商管擁有104個在管商業及住宅項目，在管總建築面積約為1,620萬方米，簽約總建築面積約為3,660萬方米。根據仲量聯行資料指，截至去年底，該集團在內地提供商業物業管理及運營服務的物業管理公司中排名第15位。

該股將於周四定價，本月30日公布分配結果，7月2日在主板正式掛牌。