新股登場｜創勝今招股 8081元入場

內地生物製藥企業創勝集團(6628)今日起招股，擬發售4,033萬股，一成公開發售，每股發售價15.8元至16元，集資最多6.45億元，以每手500股計，入場費約8,081元，擬9月29日掛牌。據消息指，該股暫錄3.7億元孖展，公開發售暫超額認購逾4倍。

集團引入4名基礎投資者，包括淡馬錫及卡塔爾投資局(QIA)，另外有LAV基金及中國國有企業結構調整基金，合共認購6,800萬美元(約5.3億港元)。集團去年虧損3.17億元人民幣，虧損額按年減少19.9%，收益8,098萬元人民幣，多83.5%。今年首季則蝕7,004萬元人民幣，收益788.3萬元人民幣，多15.7%。

創勝今次集資淨額82%將用於管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備註冊備案，以及其他與商業化四款主打產品有關的步驟或活動撥資；8%用於擴充管線及開發技術的業務發展撥資；10%用作一般營運資金。