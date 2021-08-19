新股登場｜商湯科技擬籌156億 上半年蝕37億人幣

港產獨角獸商湯科技(SenseTime)已上載初步招股文件，外電早前報道指，集資額介乎10億至20億美元(約78億至156億港元)。中金、海通國際及滙豐為聯席保薦人。集資將用於增強研發能力，其中10%用於擴大AIDC總算力；25%作用發產品，加強人工智能研發能力；15%用於收購等。

截至今年6月底中期虧損收窄至37.1億元人民幣，去年同期蝕53.3億元人民幣，經調整虧損7.26億元人民幣，去年同期則蝕10.9億元人民幣，營業額16.5億元人民，增91.8%。在風險因素中指，自成立以來續產生經營虧損，可能無法達致或在往後於未來維持盈利能力；淨負債狀況亦令其面臨流動性風險，亦限制運營的營運資本或擴張計劃的資本，截至今年6月底淨負債為229.6億元人民幣，去年底止則為209.3億元人民幣。

另外，其中一間附屬公司北京商湯於2019年10月遭美國商務部工業和安全局列入實體清單，限制其購買或以其他方式取得若干商品、軟件及技術的能力等。

至於股東方面，包括阿里巴巴(9988)旗下的淘寶中國、日本軟庫、春華資本、中金、富達基金及上海國際集團等。

商湯科技於2014年註冊成立的人工智能軟件公司，創始團隊源於2001年在香港創立的香港中文大學多媒體實驗室，成員包括湯曉鷗教授及實驗室核心成員。截至今年6月底，共有逾5,000名僱員，三分二為科學家及工程師。