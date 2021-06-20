新股登場｜有高瓴做基投！歸創通橋醫療每手21565元入場

市場再迎「5位數」入場新股！內地神經和外周血管介入醫療器械市場營運商歸創通橋醫療科技(2190)明日起招股，將發售6,000萬股H股，每股招股價介乎39.8元至42.7元，一手500股入場費約21,565元，集資最多約25.6億元，預計於下月5日掛牌，摩根士丹利及中信證券為聯席保薦人。

引入12基投 斥11億捧場

該股是次引入12名基石投資者，包括高瓴資本、富達國際、清池資本、博裕資本等，合共認購1.45億美元(約11.3億港元)股份。

該公司指，集資所得款項淨額約40%將用於其他38款產品及在研管線；約37%將用於核心產品蛟龍顱內取栓支架及Ultrafree DCB的持續研發、生產及商業化；約11%將用於其他5款主要產品的持續研發、生產及商業化；約5%將用於營運資金及一般公司用途；約4%將用於潛在戰略收購、投資、授權引進或合作；約3%將用於升級研發設施。