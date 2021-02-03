新股登場｜朝聚眼科招股 入場費5353元

朝聚眼科醫療(2219)明日開始招股，發售約1.71億股，當中3,343萬股為舊股。招股價介乎9.48元至10.6元，最多集資約14.58億元。每手500股入場費約5,353元。而股東則套現約3.5億元。

集資淨額約35.8%用於設立新醫院、搬遷及升級醫院；44.8%用於收購醫院；9.4%升級信息技術系統，餘下10%作營運資金。

基石投資者包括富國基金、Gigantic Wealth、The Valliance Fund及通柏資本(香港)共斥資7.92億元認購股份。發售股份中，九成為國際配售，一成公開發售。預計下月7日在主板掛牌。海通國際及華泰金融為聯席保薦人。

朝聚眼科醫療於1988年在內蒙古包頭成立，根據弗若斯特沙利文報告，於民營眼科醫院中，按2020年收益計，該股在內蒙古排名第一、在華北地區排名第二及內地排名第五。目前在蒙西及鄰近地區，已建立6間眼科醫院及10間視光中心，以2019年收益計，朝聚眼科在蒙西的市佔率達32.3%。

集團主要收入來自消費眼科服務及基礎眼科服務。2018年至2020年收入分別為6.33億元(人民幣，下同)、7.15億元及7.94億元；純利為2,920萬、7,080萬及1.2億元。