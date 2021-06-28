新股登場｜趕半年結！4股明招股 入場最平4263元

4新股趕上半年尾班車今日招股，每手入場最平為內地最大珠光顏料生產商環球新材(6616)，計劃發售約2.9億股，每股招股價介乎3.52元至 4.22元，一手1,000股入場費約4,262.5元，集資最多約12.2億元，料下月16日掛牌，安信融資為獨家保薦人。

該股引入上海匯瑾資產及中逸資本為基石投資者，合共斥8,800萬元認購，集資所得約55.6%將用於建設第二期生產廠房的部分出資；約34.1%將用於建設鹿寨合成雲母廠房的部分融資；約7.1%將用於增加研發中心的研發設施及測試設備的投資；餘下將用於銷售及營銷活動及建立國際銷售網絡。

至於入場費第二低為內地超豪華汽車品牌經銷商百得利(6909)，擬發售1.5億股，每股招股價介乎4元至4.8元，一手1,000股入場費約4,848元，籌最多7.2億元，預計下月15日掛牌，麥格理為獨家保薦人。

融信服務(2207)將發售1.25億股，發售價每股介乎4.68至5.63元，每手1,000股入場費約5,687元，集資最多7.04億元，預計下月16日掛牌，海通國際為獨家保薦人。

該股指，集資所得約60%將用於尋求戰略投資和收購機會；約11%將用於進一步多元化公司項目組合和增值服務；約15%將用於開發和升級公司運營所使用的硬件和軟件；約4%將用於進一步發展高端「融御」品牌；餘下將用作一般營運資金。

醫脈通科技集資最多42.1億

醫脈通科技(2192)屬每手入場費最貴及集資額最高，計劃發售約1.55億股，招股價每股24.1元至27.2元，每手500股入場費約13,737元，籌最多42.1億元，預期下月15日於主板掛牌，高盛及海通國際為聯席保薦人。

該股表示，集資所得約40%擬用於擴展業務，包括開發及增加解決方案；約30%擬用於投資技術及提高研發能力；約20%擬用於戰略投資或收購；餘下擬用作一般營運資金及其他一般企業用途。