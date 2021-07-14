新股登場｜5新股明上市 有隻超購542倍好難抽！

5隻新股明日上市，齊錄超額認購。其中康聖環球基因(9960)以每股上限9.78元定價，並獲近43萬人捧場，公開發售部分超額認購約542倍，國際配售超購逾12倍，集資淨額約20.5億元。一手500股中籤率僅5%，認購50手或2.5萬股，手穩獲一手。「頭槌飛」共52張，每張涉1,132萬股，涉資逾1.1億元。

融信服務(2201)每股定價4.88元，近下限定價，該股招股價介乎4.68至5.63，集資淨額約5.58億元。公開發售超購約7倍，獲逾2.3萬人認購，一手1,000股中籤率18%，認購25手或2.5萬股，穩獲一手。

中國通才教育集團(2175)每股定價3.69元，該股招股價範圍介乎3.16元至4.38元，集資淨額逾4億元，有約1.5萬人認購，超購約3倍。一手1,000股中籤率30%，認購10手或1萬股穩獲一手。

康橋悅生活(2205)以近上限3.68元定價，該股以2.78元至3.88元招股，集資淨額約5.8億元。該股獲約5.5萬人捧場，超購逾22倍，一手1,000股中籤率約9.11%，認購8萬股，可獲7,000股。

另外，環球新材國際(6616)以每股3.25元定價，集資淨額約8.8億元，獲逾4.6萬人認購，超購約9倍，一手1,000股中籤率25%。