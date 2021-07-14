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新股登場｜5新股明上市 有隻超購542倍好難抽！
51 分前
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新股康聖環球基因融信服務頭槌飛中國通才教育集團康橋悅生活環球新材國際
新股登場｜5新股明上市 有隻超購542倍好難抽！
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5隻新股明日上市，康聖環球基因超額認購約542倍。圖為其網站。

5隻新股明日上市，齊錄超額認購。其中康聖環球基因(9960)以每股上限9.78元定價，並獲近43萬人捧場，公開發售部分超額認購約542倍，國際配售超購逾12倍，集資淨額約20.5億元。一手500股中籤率僅5%，認購50手或2.5萬股，手穩獲一手。「頭槌飛」共52張，每張涉1,132萬股，涉資逾1.1億元。

融信服務(2201)每股定價4.88元，近下限定價，該股招股價介乎4.68至5.63，集資淨額約5.58億元。公開發售超購約7倍，獲逾2.3萬人認購，一手1,000股中籤率18%，認購25手或2.5萬股，穩獲一手。

中國通才教育集團(2175)每股定價3.69元，該股招股價範圍介乎3.16元至4.38元，集資淨額逾4億元，有約1.5萬人認購，超購約3倍。一手1,000股中籤率30%，認購10手或1萬股穩獲一手。

康橋悅生活(2205)以近上限3.68元定價，該股以2.78元至3.88元招股，集資淨額約5.8億元。該股獲約5.5萬人捧場，超購逾22倍，一手1,000股中籤率約9.11%，認購8萬股，可獲7,000股。

另外，環球新材國際(6616)以每股3.25元定價，集資淨額約8.8億元，獲逾4.6萬人認購，超購約9倍，一手1,000股中籤率25%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/新股登場｜5新股明上市-有隻超購542倍好難抽！-276022
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