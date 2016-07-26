新股首掛｜奈雪的茶大跌13.5% 每手帳蝕1340元

內地連鎖茶飲店奈雪的茶(2150)今日首掛，惟股價全日「潛水」。開市報18.86元，較定價19.8元，低4.7%。報18.86元。早段高見18.98元後缺乏承接向下，最多瀉近16%，至16.68元。最終收報17.12元，挫13.5%或2.68元，成交約27.6億元，為第五大成交港股，每手500股帳面蝕1,340元，若以一杯售價39元的香港限定飲品「楊枝甘露寶藏茶」計，相等於損失34杯。

賓仕國際插近23% 全年少賺47%

同類股份方面，於本港經營「天仁茗茶」的賓仕國際(1705)今日大插22.7%或0.2元，為跌幅第三大港股，收報0.68元，該股公布截至今年3月止，全年純利58.3萬元，按年大減47%。營業額少6%，至4.83億元。每股盈利0.15仙，不派末期息。公司指，期內獲政府抗疫基金發放2,444.7萬元，而2020年為536萬元。