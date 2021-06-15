新股首掛｜時代天使全日飆1.3倍 每手帳賺4.54萬

市場靜候美國聯儲局議息結果，大市悶局下，史上最貴入場費新股、內地牙科隱形矯治解決方案供應商時代天使(6699)今日首掛即成為市場焦點。

該股開市報400元，較定價173元高1.3倍，早段最低見375元，即急飆至最高490元，此時每手帳面大賺63,400元；及後升幅回順，收報401元，較定價漲228元或1.32倍，成交額約58.8億元，為成交最活躍港股，每手200股帳面獲利45,600元，僅次於1997年上市的北京控股(392)，北控當年首日上市漲2.2倍，一手帳面賺約55,000元。

時代天使公開發售部分超額認購約2,078倍，獲逾79.2萬人捧場，一手中籤率僅1.5%，是繼諾輝健康(6606)後，今年超購第二多新股，凍結資金逾6,114億元。約49萬人認購一手，要認購15萬股，涉資逾2,600萬元才能穩獲一手。國際配售超購約113.7倍，共有194名承配人，其中85名承配人獲配發5手或以下發售股份。

港股跌201點 收28,403

港股方面，恒生指數早段窄幅上落，其後A股跌幅擴大，港股午後一度倒挫235點，低見28,403，尾市跌幅略收窄，大市收報28,436，跌201點或0.7%。大市成交額1,383億元。