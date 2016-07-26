旭輝奧園兩日飆近三成 內房挾倉 大行潑冷水

憧│憬│鬆│綁

內地媒體近日傳出有國企呼籲中央放寬內房「三條紅線」，加上官媒昨有頭版評論指，在政策信貸「雙加持」下，樓市能行穩致遠。市場連日憧憬內房融資鬆綁，多隻內房股連續兩日急漲，當中跌勢較急的次線內房反彈最大，旭輝控股(884)及中國奧園(3883)昨飆逾一成，兩日累計前者升約26%，後者大漲29.5%。不過有大行認為內房短線仍難扭轉困局，銷售回復最快待明年首季。

除官方口風放鬆外，外媒亦報道指內地監管機構正考慮放寬規則，讓陷入困境的內房出售資產，以避免出現違約並對更廣泛的經濟構成打擊。昨日多隻內房升幅最少半成，龍光集團(3380)飆逾9%，合景泰富(1813)及融創中國(1918)漲逾8%，中國恒大集團(3333)、萬科企業(2202)及世茂集團(813)等亦升逾6%。

美銀證券指，雖然內地對內房政策有改善跡象，但寬鬆力度仍不足夠，預期行業不會出現180度改變，該行認為中央仍要推出更多寬鬆措施，例如專門提供內房的融資渠道，才能令行業高居不下的離岸債息推低。中信證券則指，本月內地按揭投資續增，銷售見好轉，但企業信用修復仍需時，發展商的開發力仍難恢復。該行預期，內房的銷售要到明年3月才開始向上，但仍建議投資者關注相關投資機遇。

投資者有意入稟 申恒大破產

恒大方面，外媒有報道指，中央正計劃通過出售其資產予其他中國企業，以控制公司突然倒閉的風險，同時防止業主及參與其項目的企業損手。另外有傳恒大已支付部分到期債券息，但德國數據公司DMSA指今年9月起，恒大已拖欠兩筆債券息，外界被恒大已支付利息的謠言誤導，DMSA更有意向法院提交破產申請，並希望有其他投資者加入。

港股連升3日 北水狠沽騰訊

大市方面，恒生指數昨低開140點後再上演拗腰特技，一度倒升328點，至25,324點，收市報25,247點，揚251點或1%，連續3日走高，累計升484點，收復二萬五之餘，亦重返50天移動平均線(昨處25,235點)之上；恒生科技指數跑贏報6,464點，衝高114點或1.8%。主板成交額1,363億元。

60隻藍籌中，有49隻報升，10隻報跌，1隻無升幅。信義玻璃(868)大升7.6%，為表現最好藍籌；瑞聲科技(2018)公布季績後亦揚6%。表現最差藍籌為創科實業(669)，全日走低2%，緊隨其後為季績遜色的騰訊控股(700)，跌1.2%。

滬深港股通走資，合共淨沽出28.03億元，當中上海走資10.79億元，深圳有17.24億元淨沽額。單計騰訊已錄29.7億元淨沽額，美團(3690)亦走資5億元。相反，內房有北水捧場，中國海外(688)錄淨買額5.9億元，融創亦吸資2億元。

旭輝奧園兩日飆近三成 內房挾倉 大行潑冷水