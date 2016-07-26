Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
旭輝奧園兩日飆近三成 內房挾倉 大行潑冷水
2 小時前
#Hashtags
三條紅線內房旭輝控股中國奧園龍光集團合景泰富融創中國中國恒大集團萬科企業世茂集團美銀證券DMSA港股恒生指數信義玻璃瑞聲科技騰訊控股港股通美團
旭輝奧園兩日飆近三成 內房挾倉 大行潑冷水
news-images
市場憧憬內房政策快將轉綠燈。(資料圖片)

憧│憬│鬆│綁

內地媒體近日傳出有國企呼籲中央放寬內房「三條紅線」，加上官媒昨有頭版評論指，在政策信貸「雙加持」下，樓市能行穩致遠。市場連日憧憬內房融資鬆綁，多隻內房股連續兩日急漲，當中跌勢較急的次線內房反彈最大，旭輝控股(884)及中國奧園(3883)昨飆逾一成，兩日累計前者升約26%，後者大漲29.5%。不過有大行認為內房短線仍難扭轉困局，銷售回復最快待明年首季。

除官方口風放鬆外，外媒亦報道指內地監管機構正考慮放寬規則，讓陷入困境的內房出售資產，以避免出現違約並對更廣泛的經濟構成打擊。昨日多隻內房升幅最少半成，龍光集團(3380)飆逾9%，合景泰富(1813)及融創中國(1918)漲逾8%，中國恒大集團(3333)、萬科企業(2202)及世茂集團(813)等亦升逾6%。

美銀證券指，雖然內地對內房政策有改善跡象，但寬鬆力度仍不足夠，預期行業不會出現180度改變，該行認為中央仍要推出更多寬鬆措施，例如專門提供內房的融資渠道，才能令行業高居不下的離岸債息推低。中信證券則指，本月內地按揭投資續增，銷售見好轉，但企業信用修復仍需時，發展商的開發力仍難恢復。該行預期，內房的銷售要到明年3月才開始向上，但仍建議投資者關注相關投資機遇。

news-images

投資者有意入稟 申恒大破產

恒大方面，外媒有報道指，中央正計劃通過出售其資產予其他中國企業，以控制公司突然倒閉的風險，同時防止業主及參與其項目的企業損手。另外有傳恒大已支付部分到期債券息，但德國數據公司DMSA指今年9月起，恒大已拖欠兩筆債券息，外界被恒大已支付利息的謠言誤導，DMSA更有意向法院提交破產申請，並希望有其他投資者加入。

港股連升3日 北水狠沽騰訊

大市方面，恒生指數昨低開140點後再上演拗腰特技，一度倒升328點，至25,324點，收市報25,247點，揚251點或1%，連續3日走高，累計升484點，收復二萬五之餘，亦重返50天移動平均線(昨處25,235點)之上；恒生科技指數跑贏報6,464點，衝高114點或1.8%。主板成交額1,363億元。

60隻藍籌中，有49隻報升，10隻報跌，1隻無升幅。信義玻璃(868)大升7.6%，為表現最好藍籌；瑞聲科技(2018)公布季績後亦揚6%。表現最差藍籌為創科實業(669)，全日走低2%，緊隨其後為季績遜色的騰訊控股(700)，跌1.2%。

滬深港股通走資，合共淨沽出28.03億元，當中上海走資10.79億元，深圳有17.24億元淨沽額。單計騰訊已錄29.7億元淨沽額，美團(3690)亦走資5億元。相反，內房有北水捧場，中國海外(688)錄淨買額5.9億元，融創亦吸資2億元。

旭輝奧園兩日飆近三成 內房挾倉 大行潑冷水

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/旭輝奧園兩日飆近三成-內房挾倉-大行潑冷水-292739
#Hashtags
三條紅線內房旭輝控股中國奧園龍光集團合景泰富融創中國中國恒大集團萬科企業世茂集團美銀證券DMSA港股恒生指數信義玻璃瑞聲科技騰訊控股港股通美團
Am730

加澳移民方案大比併

企業季績｜中芯第三季少賺53% 毛利飆

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
加澳移民方案大比併
Am730
Am730
企業季績｜中芯第三季少賺53% 毛利飆
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多