明星效應｜巨星傳奇擬港上市 周杰倫母親持股

內地傳媒報道，由藝人周杰倫的母親葉惠美等創辦及持有的巨星傳奇已向港交所(388)提交上市申請，據該股日前提交的初步招股文件透露，主要業務是專注於新零售和IP創作及運營，專注通過各種渠道銷售健康管理產品及護膚產品(主要通過微信等社交電子商務渠道)。另外，透過專有明星IP及以IP為導向的真人秀及活動為其產品品牌、分銷網絡及消費者採購賦能，包括以周杰倫為中心的各種形式的專有IP組合(如周同學及周遊記)，同時與周杰倫的藝人經紀公司杰威爾音樂訂立為期10年的IP授權協議，據此獲得與周杰倫及其IP有關各類項目的優先權。

至於集資將用於研發新產品，如低碳水化合物食品及飲品及護膚品；收購知識產權；發展自身的直播節目包括運營直播帳戶及創建直播內容；策劃活動包括在未來三年策劃明星演唱會等。

該股今年上半年純利946萬元人民幣，按年減86%，營業額1.66億元人民幣，跌47%。該股指由於去年下半年以來並無進行類似規模銷售及營銷活動，令魔胴防彈咖啡去年下半年及今年上半年銷售收入下滑，以及活動策劃與IP節目所得收入減少，料收入續跌或增長較預期慢，日後可能因多項原因而產生重大虧損，此外，由於依賴於與周杰倫在新零售及IP創作及營運業務方面的合作，消費者對他的好感或曝光率產生的任何負面影響均可能對該集團業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。至於周杰倫母親葉惠美與另一創辦人楊峻榮共同持有巨星傳奇27.6%。

騰訊旗下檸萌影業 傳招股籌23億

另外，騰訊控股(700)持有近兩成股權的檸萌影業亦已擬在港主板上市，料籌3億美元(約23.4億港元)。據初步招股文件顯示，集資作擴展IP庫；未來數年製作更多精品劇集；發行及推廣等。該股年上半年賺逾8,349萬元人民幣，按年飆逾33倍，收入揚26%，至5.6億元人民幣。於2018年至2020年間播映的7部劇集中有5部屬於精品劇集，精品率高達約71.4%，首播期間共獲得193億的點播量。