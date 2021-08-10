晶片短缺｜內地汽車銷量連跌3個月 車股個別走

受晶片短缺、原材料價格上漲等因素影響，中國汽車工業協會指，內地上月汽車銷量為186.4萬輛，按月降7.5%，按年則瀉11.9%，並連續3個月下滑，首7個月累計銷量實現1,475.6萬輛，按年多19.3%。上月汽車產量186.3萬輛，按月跌4.1%，按年少15.5%。而新能源汽車產銷繼續創新高。

該會指，複雜多變的國內外形勢，將帶來不確定性，特別是海外新冠肺炎疫情反彈，令晶片供應短缺風險依然存在，內地局部地區疫情復發亦一定程度影響供給和需求，加之原材料價格持續在高位進一步加大企業成本壓力，這些問題也都將對汽車行業造成影響，故需審慎樂觀地看待行業發展。

至於車股今日個別發展，吉利汽車(175)升3.3%，報28.3元；東風集團(489)揚2.7%，報7.09元；北京汽車(1958)跌1.1%，報2.8元；比亞迪(1211)減0.6%，收報268.4元。

瑞銀報告指，受晶片短缺情況持續影響，今季或進一步惡化，全球晶片供應緊絀，歐美情況較內地更嚴重，因此第三季的晶片供應，可能會優先供給予西方國家市場。晶片短缺對內地汽車上月銷售有負面影響，當中以福士汽車、本田、日產等銷量跌幅尤為明顯。