期貨產品｜港交所MSCI A股期貨今登場 成交近1400張

港交所(388)今日推出全新A股衍生產品，MSCI中國A50互聯互通指數期貨，新產品提供首6個月交易費豁免。行政總裁歐冠昇指，這隻產品不僅進一步鞏固香港作為全球投資者進入內地市場的門戶角色，也標誌著其在促進內地資本市場進一步國際化方面邁出重要一步。

這隻全新的期貨合約以MSCI中國A50互聯互通指數為基礎，從可透過滬深港通買賣的上海及深圳上市大型股中挑選50隻股票，並確保從每個行業中選出最少兩隻股票。有關的指數設計能避免個別行業(例如金融業)比重過高、或新經濟行業比重過低的情況出現，為投資者提供全面反映內地經濟情況風險管理工具。

歐冠昇續指：與内地市場互聯互通是香港的獨特優勢，讓香港在全球國際金融中心中脫穎而出，期待續保持香港作為亞洲衍生產品樞紐的領導地位。

MSCI中國A50互聯互通指數首日成交合約為1,395張，該指首日開盤報2,743點，收報2,711點，跌1.1%或28點。

港交所收報470.6元，升0.3%或1.6元，成交8億元。

交易時間在上午9時至下午4時30分(日間交易時段)，以及下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段)。