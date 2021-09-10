末期息3.7元 多個新盤待售 新地基礎溢利升1.7%

增│加│土│儲

地產商積極售樓及增加土地儲備。新鴻基地產(016)公布6月底止全年純利266.86億元，按年多13.5%，基礎溢利298.73億元，升1.7%，符預期。期內物業銷售溢利209.94億元，多14.2%，合約銷售額約290億元，末期息維持每股3.7元，全年維持派4.95元。另外，該股未來9個月將部署推售多個新盤，包括北角海璇新一期物業及元朗站發展項目等，並同時積極增加土地儲備。

新地指，Wetland Seasons Bay第一期合約銷售額逾63億元，新推售單位及其他新項目將進一步提升合約銷售額。未來9個月將在港推售包括北角海璇、元朗站發展項目、鄰近屯門港鐵兆康站和白石角住宅項目，亦計劃推售位於荃灣的工業大廈。

土地儲備方面，期內增添5幅地皮，按所佔權益計，總樓面面積共約260萬方呎，按所佔樓面面積計，在港土儲約5,790萬方呎，當中約2,390萬方呎發展中物業，應足夠未來5年發展所需。餘下約3,400萬方呎為各區已落成物業，用途多元化，絕大部分用作出租及長線投資用途。未來將持續加強核心業務發展，於適當時機在香港及內地主要城市，選擇性購入土地作物業發展，及加快在港的農地轉換成可供發展用地以提供更多住宅單位，並指對本港地產前景充滿信心。



恒地82億奪庇利街重建項目

另外，市區重建局公布，恒基地產(012)以81.89億元奪得土瓜灣庇利街/榮光街發展項目，每方呎樓面地價約11,414元，接近市場預期下限。恒地發言人指，項目位處市區核心地段，加上區內已有數個舊樓重建項目及啟岸等，對該區發展潛力具信心，期待與市建局攜手合作為東九龍舊區帶來新氣象，推動可持續發展。

該項目重建後可建樓面面積約71.7萬方呎，包括近60萬方呎住宅及近12萬方呎商業樓面，屬2014年觀塘市中心重建計劃以來最大規模招標項目。萊坊執行董事林浩文指，中標價合理，市建局將以「小區」形式發展為主，上述項目有指導作用，料住宅部分落成後每方呎售價由2.5萬元起。他稱，現時市區大部分舊樓物業樓齡高及質素差，料市建局將加快舊區重建，尤其在油麻地、旺角及土瓜灣等。