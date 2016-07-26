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本報統計｜258企報捷 三成扭虧 上月盈喜宗數新高
1 小時前
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盈喜盈警7月統計海昌海洋公園復星旅文李寧高盛安踏特步中動向滔搏港股網易騰訊心動公司舜宇光學瑞安房地產分拆新股
本報統計｜258企報捷 三成扭虧 上月盈喜宗數新高
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上月盈喜宗數佔港股總數約一成。(資料圖片)

疫│後│復│甦

恒生指數急瀉後低位掙扎之際，港股亦進入中期業績期。本報初步統計上月341宗企業盈利預告，當中近76%或258宗均為盈利預喜，宗數更為有紀錄以來最高的7月。以港股目前主板連創板約近2,600隻股份計，即單計上月的盈喜股已佔港股一成，每10企就有1間有好消息。不過，由於今輪盈喜潮主要由新冠肺炎疫情後的復甦帶動，部分喜訊連連的板塊已率先反映，市場相信投資者要尋寶，還需看國策能否配合。

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按統計，上月258隻盈喜股中，168隻或64.1%預估盈利明顯上升，73隻或28.3%預料由虧損轉盈利，17隻或6.6%則預測虧損可大幅減少。至於盈警股只有83隻，當中四成預估盈利大減，三成預測由盈轉虧，另外三成則虧損擴大。

報喜的股份中，有六大板塊喜訊最多，又以一度受疫情重擊的餐飲或零售佔多，另外亦有不少金融機構受惠金融公允值改善而推升業績；但當中焦點，為幾乎全板塊都有好消息的內地物業管理股，以及近日股價呈強的汽車股及體育用品股，都是盈喜常客。不過由於物管股身陷內地監管風暴之中，市場仍然審慎，至於估值高企的汽車及體育用品股，則以後者近日受惠國策而再掀炒風，有機會在業績期冒起。

盈警股中有部分為旅遊相關企業，仍在封關及防疫措施下掙扎，如海昌海洋公園(2255)及復星旅遊文化(1992)等，上半年仍要虧損。


績優再受惠國策 體育股俏
國務院公布為期5年的全民健身計劃，目標令體育產業規模達5萬億元人民幣，體育用品股昨全線飆升，李寧(2331)抽升5.7%，報90.75元，成交33.5億元，但有9.1億元北水淨沽額；安踏體育(2020)一度創新高報191.9元，收市漲近半成，報181.9元，成交31.2億元，亦錄3.3億元北水淨沽；早前已發盈喜的特步(1368)飆逾12%；中國動向(3818)亦漲4.8%。

高盛報告指，全民健身計劃目標於2025年全國體育產業總規模達5萬億元人民幣，意味於2019年至2025年的年均複合增長率為9%，料李寧及安踏可受惠行業增長及「國潮」趨勢，維持兩股「買入」評級，目標價分別103元及215元，意味分別有13.5%及18%上升空間。不過花旗亦有報告指，擔心上月消費數據或已轉弱，引發內地體育用品股回吐，反而在新疆棉事件淡化下，國際品牌在內地銷情或有起色，因此看好滔搏(6110)可受惠Nike及Adidas銷售回升，目標價看16.26元，評級為「買入」。

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體育用品股昨躋身成交榜。(中通社)

北水吸25億 連續12日走資斷纜
隔晚美股造好，加上「股王」騰訊控股(700)低開後穩步上揚，帶動恒生指數最多漲456點，報26,650點，收報26,426點，升231點或0.9%，重上10天線(26,293點)，國企股指數報9,419點，增98點或1%，恒生科技指數收報6,859點，升162點或2.4%。主板成交額減17%至1,684億元，錄北水淨流入約25億元，終止連續12日錄淨流出，及見1個月以來最多。

騰訊收報456.8元，升2.4%，全日最多飆5.3%，至469.8元，昨有逾25.3億元北水淨流入；手遊股個別發展，中手游(302)揚1%；心動公司(2400)升1.7%；網易(9999)再跌1.6%；創夢天地(1119)挫1.8%。蘋果據報為iPhone 13尋找更多內地供應商，舜宇光學(2382)創上市新高，以全日最高位收市報251.8元，漲近一成，為最大升幅藍籌；高偉電子(1415)升7.1%；瑞聲科技(2018)揚6.6%；比亞迪電子(285)揚6.1%。


瑞房傳拆商業項目 籌39億
外電引述消息指，瑞安房地產(272)計劃分拆商業地產業務中國新天地來港上市，集資約5億美元(約39億港元)，並選擇摩根士丹利和瑞銀安排有關上市計劃。據其網站介紹，中國新天地以「新天地」品牌營運，如上海新天地、武漢天地、重慶天地、佛山岭南天地及南京百子亭天地，174萬方米商業零售面積，超過230萬會員。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/本報統計｜258企報捷-三成扭虧-上月盈喜宗數新高-279000
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