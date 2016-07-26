本報統計｜258企報捷 三成扭虧 上月盈喜宗數新高

疫│後│復│甦

恒生指數急瀉後低位掙扎之際，港股亦進入中期業績期。本報初步統計上月341宗企業盈利預告，當中近76%或258宗均為盈利預喜，宗數更為有紀錄以來最高的7月。以港股目前主板連創板約近2,600隻股份計，即單計上月的盈喜股已佔港股一成，每10企就有1間有好消息。不過，由於今輪盈喜潮主要由新冠肺炎疫情後的復甦帶動，部分喜訊連連的板塊已率先反映，市場相信投資者要尋寶，還需看國策能否配合。

按統計，上月258隻盈喜股中，168隻或64.1%預估盈利明顯上升，73隻或28.3%預料由虧損轉盈利，17隻或6.6%則預測虧損可大幅減少。至於盈警股只有83隻，當中四成預估盈利大減，三成預測由盈轉虧，另外三成則虧損擴大。

報喜的股份中，有六大板塊喜訊最多，又以一度受疫情重擊的餐飲或零售佔多，另外亦有不少金融機構受惠金融公允值改善而推升業績；但當中焦點，為幾乎全板塊都有好消息的內地物業管理股，以及近日股價呈強的汽車股及體育用品股，都是盈喜常客。不過由於物管股身陷內地監管風暴之中，市場仍然審慎，至於估值高企的汽車及體育用品股，則以後者近日受惠國策而再掀炒風，有機會在業績期冒起。

盈警股中有部分為旅遊相關企業，仍在封關及防疫措施下掙扎，如海昌海洋公園(2255)及復星旅遊文化(1992)等，上半年仍要虧損。



績優再受惠國策 體育股俏

國務院公布為期5年的全民健身計劃，目標令體育產業規模達5萬億元人民幣，體育用品股昨全線飆升，李寧(2331)抽升5.7%，報90.75元，成交33.5億元，但有9.1億元北水淨沽額；安踏體育(2020)一度創新高報191.9元，收市漲近半成，報181.9元，成交31.2億元，亦錄3.3億元北水淨沽；早前已發盈喜的特步(1368)飆逾12%；中國動向(3818)亦漲4.8%。

高盛報告指，全民健身計劃目標於2025年全國體育產業總規模達5萬億元人民幣，意味於2019年至2025年的年均複合增長率為9%，料李寧及安踏可受惠行業增長及「國潮」趨勢，維持兩股「買入」評級，目標價分別103元及215元，意味分別有13.5%及18%上升空間。不過花旗亦有報告指，擔心上月消費數據或已轉弱，引發內地體育用品股回吐，反而在新疆棉事件淡化下，國際品牌在內地銷情或有起色，因此看好滔搏(6110)可受惠Nike及Adidas銷售回升，目標價看16.26元，評級為「買入」。

北水吸25億 連續12日走資斷纜

隔晚美股造好，加上「股王」騰訊控股(700)低開後穩步上揚，帶動恒生指數最多漲456點，報26,650點，收報26,426點，升231點或0.9%，重上10天線(26,293點)，國企股指數報9,419點，增98點或1%，恒生科技指數收報6,859點，升162點或2.4%。主板成交額減17%至1,684億元，錄北水淨流入約25億元，終止連續12日錄淨流出，及見1個月以來最多。

騰訊收報456.8元，升2.4%，全日最多飆5.3%，至469.8元，昨有逾25.3億元北水淨流入；手遊股個別發展，中手游(302)揚1%；心動公司(2400)升1.7%；網易(9999)再跌1.6%；創夢天地(1119)挫1.8%。蘋果據報為iPhone 13尋找更多內地供應商，舜宇光學(2382)創上市新高，以全日最高位收市報251.8元，漲近一成，為最大升幅藍籌；高偉電子(1415)升7.1%；瑞聲科技(2018)揚6.6%；比亞迪電子(285)揚6.1%。



瑞房傳拆商業項目 籌39億

外電引述消息指，瑞安房地產(272)計劃分拆商業地產業務中國新天地來港上市，集資約5億美元(約39億港元)，並選擇摩根士丹利和瑞銀安排有關上市計劃。據其網站介紹，中國新天地以「新天地」品牌營運，如上海新天地、武漢天地、重慶天地、佛山岭南天地及南京百子亭天地，174萬方米商業零售面積，超過230萬會員。