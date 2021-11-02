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本港10月PMI降至50.8　增長率收窄至半年以來最低
2 小時前
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香港採購經理指數PMI經濟增長率供應鏈供應商原材料價格裁員營商信心
本港10月PMI降至50.8　增長率收窄至半年以來最低
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本港10月PMI降至50.8，增長率收窄至半年以來最低。

IHS Markit公布，經季節調整後，10月香港採購經理指數（PMI）從上月的51.7降至50.8，顯示香港經濟已連續第9個月好轉，惟增長率收窄至6個月最低。

報告指出，企業10月份的訂單量與產量均持續增長，但擴張速度則較9月減慢。業界認為主因是由於疫情反覆，導致企業從內地與海外市場取得的出口訂單持續萎縮。

供應鏈瓶頸持續　供應商推延付貨

另外，供應鏈瓶頸持續，供應商於10月份繼續推延付貨，惡化程度更較上月嚴重。業界表示，供應商表現倒退，與內地運期延誤、限電衝擊等狀況有關。

至於價格方面，整體而言原材料價格上漲，帶動採購價格攀升，加上薪資成本走高，促使通脹率浮現。為向客戶轉嫁成本，私營企業將續於10月份調升產出售價。

受訪企業曾裁員　為7月份以來首次

就業方面，受訪企業10月份曾裁減職位，這是自今年7月份以來首次。受訪業者強調，裁減冗員和員工請辭，是就業水平下跌的原因。此外，有公司指，除要支付更高的佣金外，還曾因挽留員工而加薪，令承擔薪資成本有所加重。

不過，多間私營企業對未來12個月的經營環境，依然普遍樂觀。10月份營商信心較上月增強，儘管「清零」防疫政策仍在施行，但業者認為經濟增長得以持續。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/本港10月pmi降至50-8　增長率收窄至半年以來最低-291380
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