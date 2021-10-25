李寧折讓8%配股籌104億元 股價一度跌逾7%險守配股價

李寧（2331）今早宣布，於昨日（27日）交易時段後配股集資，主要股東非凡中國（8032）旗下全資附屬公司，將以先舊後新的方式配售1.2億股，每股作價87.5元，較昨日收市價折讓8.09%。

李寧股價今早低開逾6%，截至上午11時，報89.05元，跌6.46%。

配股所得資金 擬用作投資新推出產品等

是次配股估計所得款項淨額約104.3億元，李寧擬將款項淨額用作投資於新推出產品、國際擴張、投資於重組基礎設施及進一步提升供應鏈系統、機會出現時作未來業務投資、品牌建設，以及一般營運資金。

配售及先舊後新認購事項完成後，非凡中國持股將由10.87%，降至10.37%；創辦人李寧的持股則由0.16%降至0.15%；其他李寧股東持股則由88.91%，攤薄至84.83%。集團指，預計先舊後新配售將於今年11月1日，或賣方及配售代理可能協定的有關其他時間及落實完成。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)