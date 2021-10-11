李澤楷持股Hyphen Group擬借SPAC合併上市 估值料達78億元

《彭博》引述知情人士指，電盈（008）主席李澤楷有份投資的金融科技公司Hyphen Group正在，就通過與特殊目的收購公司（SPAC）Provident Acquisition Corp.合併的方式上市，進行深入談判。消息人士表示，合併後公司的估值可能約為10億美元（約78億港元）。

知情人士表示，這筆交易可能包括機構投資者，透過私募基金（PIPE）進行大約1億美元（約7.8億港元）投資。所謂PIPE，即對公開上市公司的私募股權投資。消息指，有關商討已經進入後期階段，預計有機會在今年年底前公布詳情。

Hyphen Group為面向東南亞市場金融科技公司

Hyphen是一家主力東南亞市場的金融科技公司，利用科技協助用戶尋找合適信用卡、個人貸款和其他金融產品，接觸逾千萬每月用戶，旗下品牌包括MoneyHero、Money101等。公司目前在香港、新加坡、台灣、馬來西亞、菲律賓以及泰國均有業務佈局，合共推出超過1,500個產品，月活躍用戶超過1,000萬。