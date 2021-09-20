李澤楷旗下富衛集團申請在美上市 李嘉誠基金會認購最多3億美元

李澤楷私人投資的保險公司富衛集團（FWD）申請在美國IPO上市，並獲Athene、李嘉誠基金會等認購近9億美元。富衛上市承銷商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、滙豐及招銀國際。公司將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「FWD」。

外電早前報道，富衛在美國上市的集資額可能介乎20至30億美元（約156億至234億港元）。

李嘉誠基金會認購最多3億美元股份

根據招股書，今次上市，富衛與阿波羅全球領先另類管理管理公司（Apollo Global Management）旗下在美加及百慕達經營的Athene Life Re Ltd（Athene），訂立認購協議。Athene將向富衛作出4億美元股權投資。

部分投資者亦表示，有興趣認購總額不超過5億美元的美國存託股票（ADS），當中包括李嘉誠基金會認購最多3億美元股份；富衛集團母企PCGI Holdings Limited 認購最多1億美元；PCCW Limited認購最多1億美元。

自2014年以來新業務價值增長5倍

富衞集團財務數據顯示，業績增速超過亞洲業內其他保險公司。當中自2014年首年全年營運以來，新業務價值增長5倍。過去兩年，年度業務收益倍增至94.87億美元（約740億港元）。為方便衡量表現並撇除特殊項目的2020年的稅前經營利潤，亦增長一倍多至1.25億美元（約9.75億港元）。

集團表示，今次上市集資所得，主要專注於有機增長；評估與悉心挑選能提升集團價值的收購機會；透過提升客戶增幅和服務、拓展分銷夥伴網絡，擴大業務規模；利用數碼科技提高營運效率和盈利能力等。