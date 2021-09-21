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李稻葵料拖慢經濟1個百分點 恒大終極恐拆骨出售
3 小時前
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中國恒大集團債務危機李稻葵溢出效應分拆利息債券雷曼中國人民銀行違約摩根士丹利債務重組瑞銀ING晨星
李稻葵料拖慢經濟1個百分點 恒大終極恐拆骨出售

債│務│危│機

中國恒大集團(3333)債務危機持續受關注，多筆債項本月及下月需支付利息，其中一筆涉約2.3億元人民幣債息今日將可如期支付。另外，據中國人民銀行前顧問、清華大學教授李稻葵(圖2)對媒體指，恒大的債務危機將拖慢內地經濟增長，但對內地金融體溢出效應料相對輕微，預期恒大或將面臨分拆為四大範疇，分別為房地產開發、金融、電動車和其他商業企業，然後再出售予個別企業及地方政府。

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據外電統計，恒大本月及下月共有12筆債項需支付利息。 (互聯網)
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(圖2)(資料圖片)

恒大預託股價昨曾報3.3元，升44%，本港周二收報2.27元，跌0.4%，今年累挫近85%。

2.3億人幣債息今到期 料如期支付

據外電統計，恒大本月及下月共有12筆債項需支付利息，兩筆為人民幣債，年息共涉3.538億元人民幣(約4.32億港元)，其餘為美元債，利息共涉6.31億美元(約49.2億港元)，其中一筆將於今日到期支付利息，而旗下中國恒大地產集團昨發通告指其發行的公司債券「20恒大04」，將於今日如期支付由去年9月23日至今年9月22日期間的利息，付息方法通過場外方式協商解決。該筆債券發行總額為40億元人民幣，5年期固定年率債券，即至2025年9月，票面利率為5.8厘，意味今需支付逾2.3億元人民幣。

據恒大中期業績披露，該股共有逾1.96萬億元人民幣負債總額，據外電指其總負債高達3,000億美元(約2.34萬億港元)，同時憂慮其資金鏈斷裂危機蔓延，恐成內地「雷曼翻板」。

李稻葵指，恒大危機帶來的影響主要是針對實體經濟，因為隨著其違約，許多開發商項目將放緩，由於整個產業融資放緩，房地產市場對經濟將構成影響，將進一步促使地方和省政府動用資金，以維持這些項目繼續進行。他料中國人民銀行將增加產業流動性，以確保恒大違約溢出效應不會傳播的太遠及太快。

不過，他強調恒大違約對內地金融體系影響「微乎其微」，而現在要預測所帶來的危機則言之尚早，倘其情況現在已獲得控制，粗略計算將衝擊經濟增長1個百分點。此外，他認為從中長期來看，恒大最終可能會拆成為四大領域，而這四個部分料將出售予個別企業甚至是地方政府，「未來大眾所認識的恒大可能不復存在」。

至於恒大債務危機亦引起國際關注，日本央行行長黑田東彥料，其影響暫時仍然有限，但已令全球金融市場「緊張」，日央行將續密切關注。IMF首席經濟師Gita Gopinath對外電指，房地產行業是內地經濟一個重要部分，恒大的潛在違約或影響內地的經濟活動和金融穩定，強調需要進行監管改革，以解決房地產行業的高槓桿率問題。


大摩：未來一周或啟動債務重組

摩根士丹利指，北京或在未來一周對「一家陷入困境的房地產開發商」啟動有管理的債務重組，然後在10月放鬆政策，以遏制對整體經濟的溢出效應。瑞銀認為恒大難以償還債務，預計最終需進行債務重組及作減值撥備；ING亦稱，重組恒大不會是一個簡單任務，因涉及資產包括銀行、製藥公司，不少投資在山東省，當局需研究這家銀行與其他金融機構關係，以避免在山東和小型銀行亦出現流動性緊縮。

金融數據分析公司晨星(Morningstar)日前指，美國基金公司貝萊德(BlackRock)、滙豐控股(005)及瑞銀為恒大債券主要買家，數據顯示，貝萊德今年1月至8月期間吸納總值3,130萬美元恒大債券，持有價值佔其亞洲高息債券基金規模1%；滙控7月以來增持恒大債券四成；瑞銀直至5月增持恒大債券25%。日本政府退休金投資基金(GPIF)亦透露，截至3月底持有恒大及旗下企業股票和公司債共約96億日圓。

李稻葵料拖慢經濟1個百分點 恒大終極恐拆骨出售

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/李稻葵料拖慢經濟1個百分點-恒大終極恐拆骨出售-285858
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