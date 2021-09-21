李稻葵料拖慢經濟1個百分點 恒大終極恐拆骨出售

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中國恒大集團(3333)債務危機持續受關注，多筆債項本月及下月需支付利息，其中一筆涉約2.3億元人民幣債息今日將可如期支付。另外，據中國人民銀行前顧問、清華大學教授李稻葵(圖2)對媒體指，恒大的債務危機將拖慢內地經濟增長，但對內地金融體溢出效應料相對輕微，預期恒大或將面臨分拆為四大範疇，分別為房地產開發、金融、電動車和其他商業企業，然後再出售予個別企業及地方政府。

恒大預託股價昨曾報3.3元，升44%，本港周二收報2.27元，跌0.4%，今年累挫近85%。

2.3億人幣債息今到期 料如期支付

據外電統計，恒大本月及下月共有12筆債項需支付利息，兩筆為人民幣債，年息共涉3.538億元人民幣(約4.32億港元)，其餘為美元債，利息共涉6.31億美元(約49.2億港元)，其中一筆將於今日到期支付利息，而旗下中國恒大地產集團昨發通告指其發行的公司債券「20恒大04」，將於今日如期支付由去年9月23日至今年9月22日期間的利息，付息方法通過場外方式協商解決。該筆債券發行總額為40億元人民幣，5年期固定年率債券，即至2025年9月，票面利率為5.8厘，意味今需支付逾2.3億元人民幣。

據恒大中期業績披露，該股共有逾1.96萬億元人民幣負債總額，據外電指其總負債高達3,000億美元(約2.34萬億港元)，同時憂慮其資金鏈斷裂危機蔓延，恐成內地「雷曼翻板」。

李稻葵指，恒大危機帶來的影響主要是針對實體經濟，因為隨著其違約，許多開發商項目將放緩，由於整個產業融資放緩，房地產市場對經濟將構成影響，將進一步促使地方和省政府動用資金，以維持這些項目繼續進行。他料中國人民銀行將增加產業流動性，以確保恒大違約溢出效應不會傳播的太遠及太快。

不過，他強調恒大違約對內地金融體系影響「微乎其微」，而現在要預測所帶來的危機則言之尚早，倘其情況現在已獲得控制，粗略計算將衝擊經濟增長1個百分點。此外，他認為從中長期來看，恒大最終可能會拆成為四大領域，而這四個部分料將出售予個別企業甚至是地方政府，「未來大眾所認識的恒大可能不復存在」。

至於恒大債務危機亦引起國際關注，日本央行行長黑田東彥料，其影響暫時仍然有限，但已令全球金融市場「緊張」，日央行將續密切關注。IMF首席經濟師Gita Gopinath對外電指，房地產行業是內地經濟一個重要部分，恒大的潛在違約或影響內地的經濟活動和金融穩定，強調需要進行監管改革，以解決房地產行業的高槓桿率問題。



大摩：未來一周或啟動債務重組

摩根士丹利指，北京或在未來一周對「一家陷入困境的房地產開發商」啟動有管理的債務重組，然後在10月放鬆政策，以遏制對整體經濟的溢出效應。瑞銀認為恒大難以償還債務，預計最終需進行債務重組及作減值撥備；ING亦稱，重組恒大不會是一個簡單任務，因涉及資產包括銀行、製藥公司，不少投資在山東省，當局需研究這家銀行與其他金融機構關係，以避免在山東和小型銀行亦出現流動性緊縮。

金融數據分析公司晨星(Morningstar)日前指，美國基金公司貝萊德(BlackRock)、滙豐控股(005)及瑞銀為恒大債券主要買家，數據顯示，貝萊德今年1月至8月期間吸納總值3,130萬美元恒大債券，持有價值佔其亞洲高息債券基金規模1%；滙控7月以來增持恒大債券四成；瑞銀直至5月增持恒大債券25%。日本政府退休金投資基金(GPIF)亦透露，截至3月底持有恒大及旗下企業股票和公司債共約96億日圓。

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