東京奧運｜概念股咪炒錯！教你一招入手尋寶

東京奧運本周五開幕，港股奧運概念股的尋寶遊戲亦進入白熱化，但投資者要覓得可直接受惠奧運的真正概念股，應如何入手？答案可能是要先從合作夥伴入手！綜合市場資訊，體育用品股中以安踏體育(2020)及李寧(2331)概念最大，其次為官方贊助商有阿里巴巴(9988)，另外日清食品(1475)母企亦有贊助京奧，都值得注意。

體育用品股為今次奧運概念股炒作大熱，當中今年炒得最熱是特步國際(1368)及361度(1361)，累計今年分別勁飆2.7倍及2.5倍，惟本月則回吐0.4%及10.2%，不過特步其實主力贊助內地馬拉松賽事，361度則主力贊助亞運會。

安踏贊助中港代表隊制服

要數真正奧運相關的品牌，首要提中國奧委會官方合作夥伴安踏，集團合共贊助了28支中國國家隊，包括拳擊、跆拳道、體操、舉重、摔跤及游泳等，另外亦為中國代表團設計領獎服，旗下FILA更為中國香港代表隊設計奧運會制服。至於李寧則主要贊助羽毛球及乒乓球隊，同時亦為新加坡、澳洲等國家羽毛球隊的贊助商，不過集團早前贊助印度代表團的服裝，最終因印度民眾反對而解除合約。事實上除了奧運概念，安踏及李寧均已發中期盈喜，業務表現更勝一籌，前者預料半年多賺1.1倍，後者純利亦最少上升1.6倍。

滑板納正式項目 中動向搶商機

有一點亦值得留意是，今年東京奧運會首次將滑板列為正式競賽項目，主力贊助馬術及劍擊隊的中國動向(3818)，旗下Kappa為中國滑板國家隊的戰略合作夥伴，並已推出國家隊同款滑板鞋，迎戰潛在的滑板熱。

相較特步及361度，以上三股表現仍未算瘋狂，安踏今年累漲約52%，本月仍升2%，暫連升5個月；李寧今年揚74%，本月回吐2.2%；中動向今年升52%，本月明顯調整10%。

母企躋合作夥伴 日清或子憑母貴

至於體育用品以外的概念，市場專注近期強勢的啤酒股如青島啤酒(168)等，但事實上今年東京奧運會中，食品企業的合作夥伴之一為日清食品母企日清集團，不過日清近月股價表現未見突出，本月挫1.5%，今年則跌8.3%，能否子憑母貴在奧運期間彈起，值得留意。另外近日在低位見反彈的科網股中，以阿里巴巴為奧林匹克全球合作夥伴，阿里本月仍跌近半成，今年則累跌約一成。