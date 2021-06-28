森松膺升幅王 首掛飆2.6倍 四成新股未返家鄉

半│年│總│結

明日是港股半年結，綜合上半年，本港共有45隻新股於主板上市，埋單計數首日表現最佳是昨日上市的森松國際(2155)，最差則為盈滙企業(2195)瀉41%。總括上半年表現，約28隻或62%股分上市至今潛水，17隻或38%投資仍有斬獲。畢馬威更料上半年本港IPO市場集資總額創新高，達260億美元(約2,028億港元)，全球排行第三，全年集資額將不少於4,000億元，反映下半年集資活動會持續活躍。

港上半年IPO集資額全球第三

畢馬威指本港新股市場，僅次於納斯達克的464億美元及紐約交易所的283億美元，畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指，多家企業續來港第二上市，上半年共有6家規模較大的內地科技和物流公司上市，共集資1,396億元，佔香港集資總額的65%，包括快手(1024)、京東物流(2618)及百度(9888)等。此外，共有13家公司通過改革後的制度上市，集資總額為1,411億元，佔期內集資總額的66%，認為香港已形成可支持創新型公司發展的生態系統。

港交所(388)第三季將就是否在港引入特殊目的收購公司(SPAC)上市制度諮詢市場，畢馬威料本港推行SPAC的機會甚高。劉大昌續料，香港不會直接複製美國模式，雖然SPAC有殼股概念，但相信會有規例防止類似借殼上市的做法。

綜合上半年新股表現，森松國際表現最佳，股價高開1倍報4.96元，最高曾見10.76元，較定價2.48元高3.3倍，收報8.9元，仍升6.42元或2.6倍，即膺今年表現最佳新股，成交逾1.72億股，涉資11.45億元，每手1,000股帳面賺6,420元。

其次是今年2月上市的「B仔股」諾輝健康(6606)，該股首掛已飆2.2倍，一度成為新股升幅王，以昨日收市83.1元計，至今累漲2.1倍，一手500股持貨至今，每手帳面獲利28,220元。第三位為本月中掛牌的時代天使(6699)，首掛曾炒高至490元，收市漲1.3倍，至昨日收報402元計，累飆1.3倍，每手200股帳面大賺45,800元，料穩守最賺錢新股。

28隻潛水新股中，上市至今表現最差均為今年1月掛牌，分別為LEGION CONSO(2129)累瀉57%，該股昨日收報0.172元，跌3.4%，首掛當日亦挫13%；其次為宋都服務(9608)，以昨收報0.108元計至今累跌56.8%，第三位為新紐科技(9600)，暫潛水53%。





康橋悅集資7億 碧服做基投

新股表現參差，續有企業排隊上市，包括康橋悅生活(2205)、德信服務(2215)及康聖環球基因(9960)共抽水約37.5億元。內地物業管理企業康橋悅計劃發售1.75億股，招股價介乎3.33元至3.88元，一手1,000股入場費約3,919元，集資最多6.8億元，料下月16日掛牌。該股引入3名基石投資者包括藍籌股碧桂園服務(6098)。至於浙江省物管股商德信擬發售2.5億股，招股價每股介乎2.66元至3.44元，一手1,000股入場費約3,475元，籌最多8.6億元，料下月15日掛牌。該股引入3名基石投資者包括中建投信託共投資9,600萬元人民幣(約1.17億港元)；內地獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因將發售2.26億股，招股價介乎8.6元至9.78元，每手500股入場費約4,939元，最多籌約22.1億元，擬下月16日掛牌。



中免傳已交上市申請 成年內巨無霸新股

然而，市場焦點將落於中國中免，該股據報已遞交上市申請，擬來港第二上市，集資70億至100億美元(約546億元至780億港元)，為2019年阿里巴巴(9988)上市集資129億美元後，近兩年最大規模集資額，規模將超越年初上市的快手所創的62億美元。資料顯示，中免是內地唯一一家涵蓋所有免稅管道的零售運營商，包括機場及郵輪上銷售。目前在內地逾90個城市經營188家商店，香港、澳門及柬埔寨有6家分店。去年淨利增長31%，至59.3億元人民幣。



港股三連升走勢告終 李寧曾高見105元

黑雨影響港股只有半日市，大市連升3日累飆979點後，昨日倒跌收市，恒生指數早段最多曾升106點，高見29,394點，其後轉輾回落，最終收報29,268點，跌19點；國企股指數報10,863點，跌14點；科技股指數升41點，報8,276點，跑贏恒指。大市成交額約1,016億元。

上周發盈喜的李寧(2331)，獲中金調高其今明兩年盈利預測，目標價上調18%至107.76元，股價昨一度變紅底股，曾高見105元兼創新高，收市仍飆13.6%或11.25元，報93.85元，成交額35億元。消息刺激一眾體育用品及服裝相關股造好，安踏體育(2020)亦創新高，曾見190.1元，收189.7元，上揚5.4%或9.8元；申洲國際(2313)收199.7元，增3.6%或7元，為表現最好的兩隻藍籌。中國動向(3818)漲13.8%；特步國際(1368)盤中也創新高，全日飆10.5%；堡獅龍(592)彈高8.8%；波司登(3998)亦創上市新高，收升6.4%。

另外，吉利汽車(175)撤回上海科創板上市計劃，全日跌2.1%或0.55元，成交額27.26億元，為表現最差藍籌。