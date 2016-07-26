樓市故事｜心水戶可遇不可求！買家不惜零議價入市

買家入市意欲強勁，市場頻現「零議價」成交個案。中原地產香港高鐵站分行經理胡鴻洲表示，尖沙咀港景峰2座高層G室，實用面積約940方呎，屬三房套間隔，另設儲物房，單位座向東南方，望維港煙花海景，開價2,800萬元放售，成功零議價沽出，折合實用呎價約29,787元。

新買家為同區客，鍾情單位景觀優質，有感心水戶可遇不可求，不惜零議價入市單位。原業主於2016年3月以2,000萬元買入單位，持貨5年，現轉手帳面獲利800萬元或約40%離場。據了解，港景峰本月至今暫錄4宗成交，平均實用呎價約26,431元。

用家承接大埔花園三房

世紀21宇田地產高級客戶經理劉碧珍稱，大埔花園J座低層03室，實用面積約803方呎，三房間隔，座向西面，望園景。單位放盤1個月，獲用家「零議價」930萬元承接，實用面積呎價約11,582元。

原業主早於1997年3月購入單位，當時作價405萬元，持貨24年至今沽售，帳面獲利525萬元，單位期內升值約1.3倍。

海柏花園放盤1個月易主

世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧指，馬鞍山海柏花園1座高層E室，實用面積約424方呎，兩房間隔，座向西北享海景，放盤1個月，成功「零議價」780萬元沽出，實用面積呎價約18,396元。

據了解，原業主於2010年12月購入單位，當時作價303萬元，持貨10年多至今沽售，帳面賺477萬元或約1.6倍離場。