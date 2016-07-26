樓市走勢｜北部都會區效應 上車客破頂價購元朗一房

北部都會區效應刺激新界西屋苑成交升溫，元朗有一房單位獲上車客以破頂價承接；另有兩房業主僅減不足1%轉手。

朗屏8號一房零議價沽

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，朗屏8號3座高層E室，實用面積約371方呎，一房間隔，成功「零議價」690萬元沽出，折合實用呎價約18,598元，造價創屋苑一房單位新高。

買家為上車客，鍾情元朗區發展成熟，配套完善，加上看好北部都會區前景，於是擇居區內。上址高層開揚，且鄰近鐵路站，買家一睇即中，立即承接。原業主於2016年7月以448.1萬元一手買入，持貨約5年，帳面獲利241.9萬元或約54%離場。

此外，王勤學指，朗屏8號本月迅速錄得2宗成交，另一宗成交為2座中層K室，實用面積約363方呎，同屬一房間隔。原開價653萬元，微減3萬元，以650萬元成交，折合實用呎價約17,906元。

YOHO Midtown高層兩房呎售1.85萬

利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全稱，YOHO Midtown第9座高層A室，實用面積約525方呎，兩房間隔，外望向北深圳景。原叫價980萬元，經議價後減價9.2萬元或約0.9%，至970.8萬元易手，折合實用面積呎價約18,491元。

據悉，原業主於2010年2月以401.6萬元購入單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利約569.2萬元，物業期內升值約1.4倍。黃永全補充，屋苑現時約有60個二手盤源提供，叫價由850萬元起。

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