樓面地價逾2.2萬 麗新16億奪廣播道地皮

地政總署昨公布，麗新發展(488)以16.083億元奪得九龍塘廣播道79號的香港電台教育電視中心舊址重建住宅地皮，每方呎樓面地價約22,465元，略高於市場估值上限。

地皮上周五接獲17份標書，包括長江實業集團(1113)、新鴻基地產(016)、信和置業(083)、會德豐地產、華懋集團、中國海外(688)及嘉華國際(173)等。

該地皮為本財政年度賣地表唯一九龍區住宅地，佔地約2.39萬方呎，地積比率約3倍，可建總樓面約7.16萬方呎，預計可興建約80個單位。地皮市場估值由10.74億至約15.75億元，每方呎樓面地價約1.5萬至2.2萬元。教育局去年才收回該物業作辦公室，地盤一直規劃為住宅用地。

麗新發展高級副總裁潘銳民向傳媒指，地皮預計發展為主打中至大型單位的分層住宅，並有見近期豪宅項目售價屢創新高，對豪宅前景有信心，認為地皮物有所值。

樓面地價逾2.2萬 麗新16億奪廣播道地皮