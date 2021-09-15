恒大債務風波｜標普：恒大資金流動性或已枯竭 恒大系續插水

信貸評級機構標普，將中國恒大（3333）及附屬公司長期評級，由「CCC」下調至「CC」，評級前景「負面」。標普認為，恒大資金流動性可能已經枯竭，融資渠道嚴重萎縮，無法償還債務的風險極高。故公司或將會導致債務違約，包括可能出現債務重組。

恒大系今早全線插水。截至早上10時40分，中國恒大低見2.57元，最新跌5.34%，報2.66元；恒大物業﹙6666﹚報4.05元，跌4.71%；恒大汽車（708）跌13.57%，報3.44元；恒騰網絡（136）亦挫1.14%。另外，恒大地產債券亦停牌1日。

恒大地產債券停牌1日

恒大地產公布，由於中誠信國際信用評級調整，導致債券交易方式改變，集團目前所有存續的公司債券自2021年9月16日開市起停牌1個交易日，周五（17日）開市起復牌，復牌之日起上述債券交易方式發生調整。

其中「15恒大03」、「19恒大01」、「19恒大02」的債券交易方式將調整為僅採取報價、詢價和協議交易方式，並由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供逐筆金額結算。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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